Viel Kritik an Räumung der Druckerei in Frankfurt

Von: George Grodensky

Das Land Hessen möge dem Max-Planck-Institut eine Alternative anbieten. Das wünschen sich inzwischen viele, die die alte Druckerei gerne erhalten würden.

Die Räumung ist unverhältnismäßig“, sagt Michael Müller, Stadtverordneter der Linken. Er ist am Mittwochmorgen zur ehemaligen Druckerei Dondorf geeilt, um sich solidarisch zu zeigen. Das Gebäude wird gerade von der Polizei geräumt. In anderen Städten werde ein solches Kulturdenkmal als Industriemuseum oder Kulturzentrum genutzt, sagt Müller. Zumindest gehöre es unter Denkmalschutz gestellt. „Die Aktivisten haben recht, dass sie auf diesen Missstand aufmerksam machen.“

Unverständnis äußert auch sein Parteikollege Hans-Jürgen Hammelmann, für die Linke im Ortsbeirat. Wenn die Uni das Haus erst am 31. Oktober übergebe, müsse sie es nicht jetzt sofort räumen lassen. Wie Müller wundert er sich, dass die Stadtregierung sich nicht dazu äußert. SPD-Ortsbeirat Martin Völker sieht eher das Land in der Pflicht. Die Räumung hält auch er für „bedauerlich und schwer nachzuvollziehen. Hier darf das letzte Wort nicht gesprochen sein“, darin seien sich der Ortsbeirat sowie die Bockenheimer Vereine und Initiativen einig.

Die Linken-Landtagsabgeordnete Elisabeth Kula spricht von einem Skandal. Die Räumung übergehe all die Stimmen, die sich dafür aussprächen, die jüdische Geschichte des Ortes zu wahren, die industriekulturelle Bedeutung des Gebäudes zu erhalten und nicht zuletzt das Klima zu schützen, indem man Altbauten erhalte. Das Land Hessen als Eigentümerin der Liegenschaft, Angela Dorn (Grüne) als zuständige Ministerin und die Uni hätten sich nie ernsthaft um eine alternative Lösung bemüht. „An der Seite der CDU treten die Grünen in Hessen das, wofür sie einst gestanden haben, leider immer wieder in die Tonne.“

Yanki Pürsün hingegen, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Römer, zeigt sich nach der zweieinhalbwöchigen Besetzung erleichtert. Sie sei „kein akzeptables Mittel“ der politischen Auseinandersetzung. „Damit hat das Land Hessen endlich konsequent gehandelt.“ Das nun geplante Institut für empirische Ästhetik des Max-Planck-Instituts auf dem alten Druckereigelände sei eine Bereicherung für Frankfurt. Zudem werde sich der Neubau stark am historischen Vorbild orientieren.

Das findet der SPD-Landtagskandidat Jan Pasternack nicht. Er hält die Räumung für einen Fehler, der viel Vertrauen kosten werde. „Falls sich noch mal jemand fragt, warum junge Menschen sich enttäuscht von der Politik abwenden, lohnt ein Blick nach Bockenheim.“ Egal wie groß der gesellschaftliche Konsens, egal wie friedlich und kreativ der Protest – am Ende werde gnadenlos geräumt.

Chronik

Das Gebäude an der Sophienstraße in Frankfurt- Bockenheim hat eine beeindruckende Geschichte vorzuweisen. Bernhard Dondorf hat es 1890 errichten lassen. Der feiert große Erfolge in der Druckerbranche, erschafft Wertpapiere und mit höchster Handwerkskunst hergestellte Spielkarten. Verewigt sind die als Muster an der Spitze des Schornsteins. Aus Japan erhält Dondorf den Großauftrag, fälschungssichere Banknoten zu drucken. Dafür expandiert er 1873 aus der Altstadt nach Bockenheim, das 1890 erschaffene Gebäude ist der Erweiterungsbau der Erweiterung.

Zur Weltwirtschaftskrise verkauft Dondorf die Firmenanteile. Das Grundstück erwirbt 1928 die Union-Druckerei. Ab 1929 druckt sie die Tageszeitung der SPD, die Volksstimme. 1933 besetzt die SA die Union-Druckerei, enteignet die Eigentümer und druckt fortan das nationalsozialistische Volksblatt. Gauleiter Julius Streicher lässt die große Fünfrollen-Maschine nach Nürnberg verfrachten, um damit sein Hetzblatt, den Stürmer, zu drucken. Die Familie Dondorf wird nach der Nazi-Rassenlehre verfolgt.

Nach der NS-Zeit kehrt die große Maschine aus Nürnberg zurück. Das Gebäude hat man notdürftig instand gesetzt. Immerhin hat es den Krieg überstanden. Die SPD-Zeitung Volksstimme geht ab 1946 wieder in Druck, kann sich aber nicht halten. 1954 wird die Union- zur Stammdruckerei des DGB. 1961 zieht die Hochschule für Erziehungswissenschaften, auch das Institut für Kunstpädagogik in die Dondorf-Druckerei ein. Es ist eins der letzten Universitätsinstitute, die im Herbst 2022 das Gebäude verlassen und in den Campus Westend umziehen.

2017 lehnt das Hessische Landesamt für Denkmalpflege den Antrag des Ortsbeirats 2ab, die Druckerei unter Denkmalschutz zu stellen.

2018 präsentiert das Max-Planck-Institut (MPI) für empirische Ästhetik Pläne, wie das Industriegebäude im Sinne der Nachhaltigkeit zu sanieren wäre. Anbauten soll es geben, gut, aber die markante Fassade mit ihren Backsteinen und den vielen Bögelchen über den vielen Fenstern bliebe und somit auch das Zeugnis der Industriegeschichte des Stadtteils Bockenheim.

2022 rudert das MPI zurück. Eine Sanierung sei wegen Bauverordnungen nicht möglich. Ein Neubau mit Erhalt der Fassade viel teuerer als ein Neubau mit rekonstruierten Fassade.

Am 24. Juni besetzen junge Menschen das Gebäude. Sie fordern, es zu einem Kulturzentrum zu machen. sky