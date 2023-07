Viel Begeisterung beim Frankfurter Ironman: „Run Hasi Run“

Von: Kathrin Rosendorff

Abkühlung am Mainufer. © Rolf Oeser

Beim Frankfurter Ironman ist die Stimmung so toll wie immer. Das Publikum vermisst aber die Profi-Männer.

Die 66-jährige Yvonne ist enttäuscht, als sie erst hier – unweit des Eisernen Stegs – erfährt, dass diesmal die Profi-Triathleten gar nicht beim Frankfurter Ironman am Start sind. „Ich bin hier immer gern, denn da kann man so schöne Männer beobachten“, sagt die Frankfurterin und lacht. Überhaupt möge sie es sehr, dass so viele sportliche Menschen in der Stadt seien. Unweit von ihr laufen an diesem Sonntagmittag Zuschauerinnen mit selbst gedruckten „Iron Woman“-T-Shirts vorbei.

Eigentlich könnte es diesmal tatsächlich fast „Iron Woman“ heißen: Denn bei den Profis sind zum ersten Mal ausschließlich die Frauen dabei: Die Ironman-EM der Männer war bereits Anfang Juni in Hamburg. Viele der Top-Triathlet:innen waren vergangene Woche in Roth am Start.

In Frankfurt sind aber auch „schöne Männer“ beim Rennen zu sichten, Yvonne muss also nicht ganz enttäuscht sein: Die Amateure, die sogenannten „Age-Grouper“ laufen bald an ihr vorbei. Traditionell gilt für alle, 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen zu schaffen. Startpunkt ist ganz früh morgens der Langener Waldsee. Dann geht es aufs Rad rund um Frankfurt, bis zum Marathon direkt am Mainufer. Mit Zieleinlauf am sehr vollen Römer am Nachmittag.

Die US-Amerikanerin Sarah True gewinnt den Ironman in Frankfurt. Mit einer Zeit von 8:54:53. Vor ihr sind da schon mehrere Amateur-Triathleten ins Ziel eingelaufen. Anne (27) aus Frankfurt ist zum ersten Mal beim Ironman als Zuschauerin dabei und ist sehr begeistert. „Weil es einfach geil ist.“ Was jetzt genau? „Die Atmosphäre ist wahnsinnig toll. Und ich habe einfach einen großen Respekt vor den Leistungen der Triathleten. Ich finde es nur schade, dass die Profi-Männer nicht dabei sind, die erreichen einfach andere Geschwindigkeiten als die Frauen.“ Zwei Stunden bevor die Männer ins Ziel einlaufen, ist schon viel los am Mainufer.

Der Moderator betont immer wieder, dass 3200 Athlet:innen aus 65 Nationen am Start sind. Sehr oft spricht er auf Englisch: „Make some noise for Lars from Denmark.“ Zwischendrin spricht er sogar kurz ein paar Sätze auf Spanisch. Zuschauer:innen tanzen zu Popsongs wie „I am so excited“ oder machen auch mal Selfies mit ihren Bratwürstchen. Es ist warm, aber nicht heiß wie in den Vorjahren.

Eine Teenagerin steht vor der Absperrung, wo die Beutel mit den Laufschuhen an einem Ständer hängen. Sie fragt ihren Vater: „Passiert es manchmal, dass die Sportler den falschen Beutel greifen?“ Er antwortet: „Eigentlich passiert das jedes Mal.“

In diesem Moment rennt eine Sportlerin zurück und hängt den falschen Beutel zurück und holt sich ihren Beutel. Maite (26) wartet derweil auf ihren Freund Maximilian Walz, der mit vier Freunden, alle beim VFL Triathlon Marburg, am Start ist. Sein erster Ironman.

Die Marburgerin ist mit ihrer Familie und einer Freundesgruppe am Trommeln. In der Hand hält sie ein Schild, das sie aber erst hochhalten will, wenn der Liebste vorbeirennt. Darauf steht: „Maxi, ich will ein Kind von dir.“ Maite sagt: „Das ist nur ein Gag, um ihn zum Lachen zu bringen. Ich will irgendwann ein Kind von ihm, aber nicht heute.“ Sie lacht. Ihre Mutter Martine Becker ist sogar aus Bremen angereist, um ihren Schwiegersohn in spe anzufeuern: „Maxi ist ein guter Läufer. Es ist so cool, dass er dabei ist“, sagt sie. Noch hat er da aber fünf Kilometer mit dem Rad vor sich. Maite erzählt, dass ihr Freund sich ein Jahr vorbereitet habe. „Er ist Lehrer, da kann man auch mal in der Freistunde trainieren“, sagt Maite und lacht. Sie findet es schade, dass diesmal Männer und Frauen bei den Profis getrennt antreten. „Die bekannten Gesichter, die man aus dem TV kennt, sind zudem die von den Männern.“ Ex-Weltmeister Jan Frodeno feiert an diesem Tag in seiner Abschiedssaison vom Triathlon seinen ersten Sieg. Der 41 Jahre alte Kölner gewinnt beim Halb-Ironman in Andorra.

Eine Freundin der Marburger Amateur-Triathleten hat ein Schild gebastelt, auf dem zu lesen ist: „Run Hasi Run“. Als Benjamin, Teil der Marburger Gruppe, als Erster vorbeirennt, nimmt er seine Familie, Freunde kaum wahr. „Er ist im Tunnel, völlig weggetreten“, sagt einer der anfeuernden Väter. Bis zu 40 Kilometer pro Stunde schnell sei er zuvor mit dem Rad gefahren.

Die 66-jährige Yvonne aus Frankfurt betont, dass die Triathleten nicht nur schön anzusehen seien: „Sie sind für mich ein Vorbild, um meinen Schweinehund zu überwinden.“ Sie selbst fahre gerne Rad und Ski. „Aber der Ironman wäre mir too much. Da hätte ich früher im Leben damit anfangen müssen. Mit 66 ist das zu spät.“

Radfahren auf der Alten Brücke. Am Ende kamen ein paar der Amateur-Sportler vor den Profi-Frauen am Ziel an. © Rolf Oeser

Die Altersklassen-Athlet:innen starten mit Schwimmen im Langener Waldsee. dpa © dpa