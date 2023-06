Mutmaßliche Vergewaltigung im Hauptbahnhof Frankfurt

Von: Robin Kunze

Auf der B-Ebene im Hauptbahnhof Frankfurt soll es am Montagabend zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Die Polizei ermittelt. © Arne Dedert / dpa

Am Montagabend soll eine Frau auf der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs vergewaltigt worden sein. Ein Video auf Twitter soll die Tat festgehalten haben. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt - Zunächst klingt es nach einem Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses, was sich am Montagabend (12. Juni) gegen 21.30 Uhr auf der B-Ebene des Hauptbahnhofs Frankfurt zugetragen haben soll. Ein Mann und eine Frau sitzen auf einer Bank, dabei soll der Mann seine rechte Hand in der Hose und seine linke Hand unter dem Oberteil der Frau gehabt haben.

Erst als das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn auf die beiden aufmerksam wurde, habe die Frau den Mann der Vergewaltigung bezichtigt. Der Vorfall sei nach Informationen von t-online, das zuerst über den Vorfall berichtete, auf einem Video, das vorübergehend in den sozialen Medien zu sehen war, festgehalten worden.

Auf Nachfrage bestätigte die Polizei den Sachverhalt. „Die Ermittlungen wurden aufgenommen, das mittlerweile gelöschte Video auf Twitter wurde gesichtet und die Dame hat Anzeige wegen Vergewaltigung gegen den Mann erstattet“, berichtete ein Sprecher. In welchem Verhältnis die beteiligten Personen zueinander stehen, ist bislang noch unklar. (rk)

