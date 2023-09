Endlich das Konzert nachholen: AnnenMayKantereit spielen in der Festhalle Frankfurt

Von: Anna Kirschner

Teilen

Sänger Henning May spielt mit seiner Band AnnenMayKantereit im August 2023 in Berlin. © Sabine Gudath/imago

Das vom März in den September verlegte Konzert der Live-Tour von AnnenMayKantereit in der Festhalle Frankfurt steht vor der Tür. Alles zu Setlist, Einlass und Anfahrt.

Frankfurt – Diesmal klappt es hoffentlich wirklich: Die Pop-Rockband „AnnenMayKantereit“ (AMK) holt am kommenden Mittwoch (6. September) ihr ursprünglich für März 2023 geplantes Konzert in der Festhalle Frankfurt nach. Sehr kurzfristig hatte die Gruppe das Konzert krankheitsbedingt absagen müssen und erst in den April, dann erneut kurzfristig in den September verschoben. Praktisch ist allerdings: Alle Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Für Fans ohne Karten aber ein schwacher Trost, da das Konzert in Frankfurt ausverkauft ist.

Wer sind AnnenMayKantereit – und wieso heißt die Band so?

Hinter dem auf den ersten Blick sperrigen Bandnamen „AnnenMayKantereit“ stecken seit 2011 der Gitarrist Christopher Annen, der Sänger, Klavier- und Gitarrenspieler Henning May und der Schlagzeuger Severin Kantereit. Der Bandname setzt sich also aus den Nachnamen der Musiker zusammen. Seit 2022 ist Sophie Chassée am Bass mit von der Partie. Besonderes Merkmal der Musik ist die raue Stimme des Sängers May. Bisher erschienen vier Studioalben, zuletzt „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ im März 2023. 2013 gab es zudem ein selbst aufgenommenes Album.

Die Tour, einfach „Live 2023“, führt die Band aktuell auch noch nach Wien (31. August, ausverkauft), Dresden (1. September), Zürich (5. September, ausverkauft) und Köln (9. September, ausverkauft). Nur für das Konzert in Dresden gibt es noch Tickets für 58 Euro (Stand: 30. August).

Konzert von AnnenMayKantereit in Frankfurt: Vorband, Einlass, Setlist

Beim Konzert von „AMK“ in Frankfurt am 6. September beginnt der Einlass in die Festhalle um 18 Uhr. Der richtige Eingang ist Festhalle Süd in der Brüsseler Straße. Als Vorband spielen um 20 Uhr „Steiner & Madlaina“, ein Zürcher Duo bestehend aus den Musikerinnen Nora Steiner und Madlaina Pollina, die Folk-Pop machen. Beginn des Konzerts von AnnenMayKantereit ist 21 Uhr. Sie spielen voraussichtlich bis 22.40 Uhr.

Spielten im Januar 2023 auch für die Klimaaktivisten in Lützerath: Henning May und Christopher Annen von der Band AnnenMayKantereit © Derix/imago/beautiful sports

Welche Songs auf der Setlist stehen, ist unklar. Zuletzt traten „AMK“ am 27. August in Losheim im Saarland auf, dort spielten sie folgende Songs:

Wohin Du gehst

Nur wegen dir

Lass es kreisen

Pocahontas

Marie

Es ist Abend

Du tust mir nie mehr weh

Du bist anders

Vielleicht Vielleicht

Gegenwart

Oft gefragt

Ozean

Als ich ein Kind war

Jenny Jenny

21, 22, 23

3 Tage am Meer

Ich geh heut nicht mehr tanzen



Als Zugabe:

Barfuß am Klavier

Tommi

Ausgehen

AnnenMayKantereit-Konzert in Frankfurt: Anreise und Parken an der Festhalle

Die Festhalle selbst hat keinen offiziellen Parkplatz, das Parkhaus „Messeturm“ ist jedoch direkt nebenan. Weitere Parkhäuser sind in der Nähe. Im Ticket für eine Veranstaltung in der Festhalle ist in der Regel auch ein Ticket für den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) enthalten. Das Ticket gilt für die An- und Rückreise in der 2. Klasse ab fünf Stunden vor Konzertbeginn bis zum Betriebsschluss.

Die U-Bahn-Station und die Straßenbahnhaltestelle „Festhalle/Messe“ sind direkt vor dem Eingang „City“ der Festhalle. Der Eingang „Süd“ befindet sich gegenüber des Einkaufszentrums Skyline Plaza in der Brüsseler Straße. Mit der U-Bahn-Linie U4 in Richtung Bockenheimer Warte und den Tram-Linien 16 und 17 kommt man vom Frankfurter Hauptbahnhof direkt zur Festhalle. (Anna Kirschner)

Zuletzt brachte die „Future Past“-Tour von Iron Maiden die Festhalle in Frankfurt zum Beben.