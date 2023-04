Verrückte Eintracht

Von: Georg Leppert

Im Vereinsmuseum im Stadion wird ein recht spezielles Buch über den Fußball-Bundesligisten vorgestellt.

Adler Attila begleitet die Eintracht seit 2006. © Michael Schick

Schon das Cover des neuen Eintracht-Buchs von Jörg Heinisch wirft Fragen auf, über die die Fans des Fußball-Bundesligisten stundenlang diskutieren können. Der Mann, der ohne T-Shirt in Eintracht-Bettwäsche liegt – ist das nicht Michael Anicic, Hoffnungsträger und Frauenschwarm in den 90er Jahren? Spielt Stepi wirklich Schach? Und was ist das für eine Collage mit Sebastian Rode im Wohnzimmer?

Antworten gibt es vermutlich am Mittwoch, 12. April, wenn Heinisch das Buch mit dem vielversprechenden Titel „Eintracht intim“ im Museum des Vereins vorstellt. Der Band bietet schräge und besondere Geschichten über die SGE – unter anderem geht es um einen Trainer, der in einen Teppich eingerollt aufs Vereinsgelände gebracht wurde.

Heinisch, der schon viele Bücher über die Geschichte von Eintracht Frankfurt geschrieben hat, stellt das Buch gemeinsam mit Eintracht-Vorstand Philipp Reschke vor. Außerdem dabei: FR-Redakteur und Eintracht-Experte Ingo Durstewitz.

Die Buchvorstellung am Mittwoch, 12. April, beginnt um 19.30 Uhr im Eintracht-Museum in der Haupttribüne der Arena im Stadtwald, Mörfelder Landstraße 362. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.