Vermieter weist Vorwürfe zurück

Von: Boris Schlepper

Wochenlang fehlte an der Eschersheimer Landstraße 80 die Haustür. Auch die Briefkästen wurden demontiert. © Renate Hoyer

Mietparteien und die Frankfurter Stabsstelle Mieterschutz befürchten Verdrängung. Der Eigentümer sieht einer „Medienkampagne“ ausgesetzt.

Der Eigentümer des Mehrfamilienhauses in der Eschersheimer Landstraße 80 sieht sich einer medialen „Kampagne“ ausgesetzt. In einer schriftlichen Stellungnahme äußert er sich zu den Vorwürfen der Stabsstelle Mieterschutz sowie der Mieterinnen und Mieter.

Die Stabsstelle hatte vor einer Woche in einer Pressemitteilung über die Liegenschaft als „besonders dreisten Fall von Entmietung“ informiert. Die sechs Parteien, von denen die meisten seh- oder schwerbehindert sind, sind in Sorge, dass sie aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Im Gespräch mit der FR berichteten sie von Schikanen. So hätten etwa die Gegensprechanlage, Briefkästen und die Haustür für zum Teil mehrere Wochen gefehlt. Im Winter habe die Heizung über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert (die FR berichtete).

Der Eigentümer, die EL 80 GmbH mit Sitz in Aschaffenburg, weist in einer ausführlichen Stellungnahme die Vorwürfe zurück, „dass gegenüber Mieter:innen Drohungen ausgestoßen wurden oder diese gar bedrängt worden sein sollen, auszuziehen“. Ebenso wenig habe es „andere rechtlich unzulässige oder asoziale Formen der Beeinflussung von Mieterentscheidungen gegeben“.

Die EL 80 GmbH habe die Immobilie Anfang des Jahres gekauft. Seitdem sei keine Heizung mehr ausgefallen. Auch habe die Gesellschaft ein Bauunternehmen beauftragt, an der Eschersheimer Landstraße Mängel zu beseitigen. Dieses habe ohne Aufforderung die alte Haustür ausgebaut. Der Eigentümer habe davon erst nach neun Tagen erfahren und „schnellstens“ eine vorübergehende Bautür installiert. Infolge weiterer Verzögerungen mit der Installation einer neuen Tür und einer „medial geförderten Hysterie“ habe die EL 80 GmbH inzwischen die alte wieder eingebaut. Auch dass die Briefkästen demontiert worden sind, sei nicht in Auftrag gegeben worden.

Den Mietparteien sei gekündigt worden, um die Immobilie „wirtschaftlich sinnvoll“ nutzen zu können. Allerdings habe die Gesellschaft „fehlerhafte Kündigungserklärungen“ abgegeben, räumt sie ein. Deshalb habe sie auch keinen Räumungsanspruch geltend gemacht. Vielmehr habe sie den Mieterinnen „mehrere wirtschaftliche Angebote unterbreitet“, „um diese bezüglich der Gewinnung neuen besseren Wohnraums umfassend zu unterstützen“. So habe die GmbH etwa angeboten, „Ersatzwohnraum zu besorgen, die Kosten der Wohnungssuche zu übernehmen und einen Umzug finanziell großzügig zu bezuschussen“. Darauf seien „einige Mieter eingegangen und umgezogen“.

Zwei Mieter hatten der FR berichtet, dass zwei Parteien wegen des Stresses und aus Angst ausgezogen seien.

Laut Stellungnahme ist die EL 80 GmbH weiterhin bereit, die Mietparteien beim Umzug zu unterstützen. Mit dem Ziel, „die Immobilie irgendwann umbauen zu können, ohne dabei Bewohner zu stören oder das angestrebte Bauvorhaben zu beeinträchtigen“. Die EL 80 GmbH habe verschiedene Möglichkeiten für eine künftige Nutzung der Immobilie untersucht. Darunter auch die als Kinder- und Jugendhospiz. Das mache kein Unternehmen, „das sich nicht selbst in einer gewissen sozialen Verantwortung sieht und sicherlich nicht als unverschämter ‚Immobilien-Tycoon‘ angesehen werden kann“.

Laut Bauaufsicht gibt es bisher keine Baugenehmigung für die Liegenschaft, wie der stellvertretende Amtsleiter Uwe Amend auf Anfrage mitteilt. Eine Aufstockung und ein Anbau mit einer Nutzungsänderung seien beantragt worden, welche die Stadt jedoch nicht genehmigt habe. Derzeit sei die Liegenschaft als Wohnheim genehmigt. Eine gewerbliche Nutzung sei dort momentan untersagt.