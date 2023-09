Verhandeln statt verbieten

Von: Brigitte Degelmann

Der Vorschlag für eine Kleiderordnung an Schulen stößt in Frankfurt auf Skepsis.

Braucht es Regelungen für die Kleidung an Schulen? Ja, meint die Vorsitzende des Bundeselternbeirats, Christiane Gotte. Jüngst sprach sie sich nun dafür aus, dass die Einrichtungen einen Konsens über solche Vorschriften schlössen, um zu verhindern, dass Schüler in „lottriger, zerrissener oder freizügiger Kleidung“ zum Unterricht erschienen.

In Frankfurt betrachtet man diesen Vorstoß mit Skepsis. Natürlich sei das Ziel nachvollziehbar, sagt Gerhard Köhler, Leiter des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums: „Kleidung sollte in Schulen anders sein als im Freibad oder in der Disco.“ Mit trägerlosem Tube-Top oder löchriger Jogginghose im Klassenzimmer zu erscheinen, sei nicht angebracht. Letztlich aber müssten solche Konventionen immer wieder neu verhandelt werden.

Aber: „Mit bloßen Regeln ist es nicht getan“, betont Köhler. Viel wichtiger sei es, bei Kindern und Jugendlichen überhaupt ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Dass passende Kleidung auch eine Frage des gegenseitigen Respekts sei. Dass es handfeste Nachteile bringen könne, wenn man sich nicht an bestimmte gesellschaftliche Konventionen halte – wenn man etwa wegen einer deplatzierten Garderobe keine Ausbildungsstelle finde.

Ein Lehrer im Netzhemd

Zwar sei die freie Entfaltung der Persönlichkeit wichtig und richtig, habe aber ihre Grenzen dort, wo sich andere davon gestört fühlten. Was er seinen Schülern schon mal bildlich klarmacht: „Ihr wollt auch nicht, dass ich im Netzhemd und in kurzer Hose dastehe.“ Am Gagern-Gymnasium habe man mit dem Thema jedoch „keine nennenswerten Probleme“, sagt der Schulleiter. Nur in Einzelfällen werde das Outfit eines Jugendlichen mit Stirnrunzeln quittiert. „Die Betreffenden werden dann von Lehrern darauf angesprochen“, so Köhler.

Im Gymnasium Riedberg hält man es ebenso. Extra eine Kleiderordnung zu vereinbaren, hält Schulleiter Helmut Kühnberger nicht für notwendig. „Wenn wir starre Regeln erlassen würden, dann würden wir eine Provokationsfahne in die Mitte stellen“, sagt er. „Das ist dem Erziehungsauftrag nicht förderlich. Ich finde es besser, man verhandelt das.“ Man müsse Kindern und Jugendlichen begreiflich machen, dass Kleidung eine Form der Kommunikation sei. Zwar plädiert er ebenfalls für „angemessene“ Kleidung im Unterricht, aber auch für Toleranz. Kinder und Jugendliche sollten sich in Sachen Styling ausprobieren dürfen, meint Kühnberger: Einheitliche Kleidung, wie sie beispielsweise an mehreren Schulen in Rüsselsheim vorgeschrieben ist, oder gar die Einführung von Schuluniformen – das sei eher kontraproduktiv.

Toleranz statt Uniform

Damit liegt Kühnberger auf einer Linie mit Reinhard Bok, Mitglied der Schulleitung am Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Höchst. Auf der einen Seite gliche eine Schuluniform finanzielle Ungleichheit unter den Schülern aus, meint Bok. „Auf der anderen Seite ist die Individualität, die sich durch Kleidung ausdrückt, auch ein hohes Gut.“ Rafaela Hartenstein, Vorsitzende des Stadtelternbeirats, fände es nach Jahrzehnten verhältnismäßig liberaler Ausrichtung einen „merkwürdigen Schritt“. Alle Regeln seien nur so gut, wie sie durchgesetzt werden könnten. Wie solle das funktionieren? Mit Kontrollen am Eingang? „Es ist erstaunlich, wie sich die Eltern da aus der Pflicht nehmen.“ Noch schärfer formuliert es der Stadtschülerrat. Vorstandsmitglied Ida Keller in einem Statement auf der Homepage: Da Kleidungsverbote vor allem Mädchen beträfen, würden Rollenbilder und Tabus so womöglich gefestigt. In Zeiten, in denen „Vielfalt, Anti-Sexismus und Body Positivity“ propagiert würden, seien solche Regelungen das falsche Signal. „Die Idee von solchen Kleidungsvorschriften ist aus der Zeit gefallen.“