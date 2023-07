Verhältnis zur AfD: Brandmauer mit Löchern

Von: Georg Leppert

Demonstration gegen die AfD.

In der Landespolitik und im Frankfurter Stadtparlament klappt die Abgrenzung zur AfD – doch je lokaler ein Gremium, desto mehr Einfluss haben rechte Gruppen.

Die Sonne war gerade erst aufgegangen am Montag, da wurde die Abgrenzung der CDU zur AfD zum politischen Thema in Hessen. „Die Brandmauer steht“, betonte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Morgenmagazin des ZDF. Die Antwort von SPD und Linke folgte prompt. Sie forderten eine klarere Abgrenzung der Christdemokraten zu rechten Parteien.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Sonntagabend im ZDF davon gesprochen, dass es im Bundestag und im Landtag zwar keine Zusammenarbeit mit der AfD gebe. In der Kommunalpolitik sehe das aber anders aus. „Natürlich muss in den Kommunalparlamenten (...) nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet“, sagte er.

Altenstadt: NPD-Politiker gewählt

Ein Blick in die hessische Kommunalpolitik zeigt: Je kleiner ein Gremium ist, je lokaler es agiert, desto eher bröckelt die Brandmauer nach rechts. Prominentestes Beispiel für eine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen war die Wahl des NPD-Politikers Stefan Jagsch zum Ortsvorsteher des Ortsteils Waldsiedlung der Gemeinde Altenstadt in der Wetterau. Im September 2019 erhielt Jagsch die Stimmen von CDU, SPD und FDP. Die Ortspolitiker:innen argumentierten, es habe niemand anderes kandidiert.

Die Empörung war groß, und das bundesweit. Nach gut einem Monat im Amt wurde Jagsch wieder abgewählt, Ortsvorsteherin wurde eine CDU-Politikerin. Jagsch sitzt immer noch in dem Gremium – mittlerweile für die rechte Partei „Die Heimat“.

Frankfurter Ortsbeirat stimmt AfD-Antrag zu

„Wir sind in Frankfurt sehr klar – es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD“, sagt Yannick Schwander, stellvertretender Kreisvorsitzender und Vize-Fraktionschef der CDU im Römer. Für die Arbeit im Rathaus stimmt das. Die vierköpfige AfD-Fraktion, angeführt vom früheren CDU-Stadtverordneten Patrick Schenk, findet in den Plenarsitzungen keine Beachtung. Anträge werden kategorisch abgelehnt, Anfragen oft so knapp wie möglich beantwortet. Wenn die AfD spricht, klatscht nur die rechtskonservative Wählervereinigung BFF.

Doch eine Ebene tiefer, in den Ortsbeiräten, gibt es durchaus Abweichungen zur stadtweiten Linie. Als der Ortsbeirat 11 (Fechenheim, Riederwald, Seckbach) vor einem Jahr über einen von der AfD im Römer gestellten Antrag zur Bedeutung der Stadtteilgremien zu entscheiden hatte, stimmte die CDU plötzlich zu – als einzige Fraktion im „Elfer“. Auch im Ortsbeirat 6 (westliche Stadtteile) nahm die CDU den AfD-Vorstoß zur Kenntnis, ebenso wie BFF und FDP.

Reaktionen im Landtag Ministerpräsident Boris Rhein hat am Montag im ZDF-Interview betont, dass die Brandmauer der Hessen-CDU in Richtung AfD steht. Die politischen Reaktionen dazu: Günter Rudolph , Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag: „Die hessische CDU braucht nun eine generelle und unmissverständliche Positionierung. Anstatt populistische Äußerungen zum Heizungsgesetz und zu flächendeckenden Kontrollen an deutschen Außengrenzen und damit Panik zu verbreiten, sollte der Landesvorsitzende und hessische Ministerpräsident Rhein sich klar positionieren und eine eindeutige und klare Abgrenzung zur AfD zeigen.“ Elisabeth Kula , Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag: „Erst am Sonntag sprach sich Ministerpräsident für eine weitere Verschärfung des Asylrechts aus. Mit solchen Äußerungen redet Boris Rhein der AfD nach dem Mund und sorgt für eine zunehmende Vergiftung des politischen Diskurses.“ jur

Schwander sieht in diesen Fällen kein grundsätzliches Problem. Die Ortsbeiräte wüssten über die Haltung der CDU zur AfD Bescheid, sagt er. Etwas anderes sei das Verhältnis zur BFF. Die Wählervereinigung sei zwar rechtskonservativ, „aber nicht in Gänze rechtsextrem“. Daher gebe es keinen Beschluss, auf jede Zusammenarbeit zu verzichten.

Jutta Ditfurth, Stadtverordnete von Ökolinx, sieht das durchaus als Problem. Sie spricht von einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der CDU und der BFF, die sie als „kommunale Frankfurter Variante einer Art AfD light“ bezeichnet.

Debatte über Rolle der BFF

Doch nicht nur bei der Frankfurter CDU ist die BFF offenbar akzeptiert. So gab es im Ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) gemeinsame Anträge aller Fraktionen. Auch die BFF unterzeichnete die Vorlagen. Der Ökolinx-Stadtverordnete Manfred Zieran hält das für ein Unding und sieht einen gefährlichen Rechtsruck im untersten kommunalen Parlament.

Als Zieran den Ortsvorsteher, den auch im Stadtparlament vertretenen Grünen-Politiker Johannes Lauterwald, deswegen angriff, reagierte Lauterwald empört. Im Gespräch mit der FR sagt er, die Grünen distanzierten sich klar von der BFF, zumal deren Vertreterin Rosemarie Lämmer einst bei den rechtsextremen Republikanern aktiv war. Bei Themen wie dem Erhalt der Brotfabrik sei das Gremium aber einer Meinung. Und dann sei ein interfraktioneller Antrag ein besonders starkes Signal.

