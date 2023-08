Verfahren gegen Eintracht-Fan eingestellt

Von: Stefan Behr

Teilen

Eintracht-Fan steht wegen Landfriedensbruchs vor dem Amtsgericht - die Beweislage ist mau.

Volker S. steht am Donnerstag wegen Landfriedensbruchs vor dem Amtsgericht. Die Anklage wirft ihm vor, sich beim Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerp danebenbenommen zu haben.

Der 56-Jährige war Teil eines Publikums, das an diesem Tag seuchenbedingt das Spiel auf einer Leinwand am Gleisdreieck verfolgte und irgendwann irgendwie auf die Idee kam, dass nicht die Belgier im, sondern die Polizisten vor dem Stadion die eigentlichen Gegner seien. Steine, Flaschen und Böller flogen.

Mittenmang im Mob: Volker S., der laut Anklage die anstürmende Staatsmacht „in Boxerstellung“ erwartete.

Unfug, sagt Volker S. Auch wenn er sich an jenen Tag „nur noch bruchstückhaft erinnern“ könne, wisse er doch genau, dass er „nicht Teil der randalierenden Gruppe“ gewesen sei. Um dies zu verdeutlichen, habe er „deeskalierend die Arme gehoben. Dann bin ich von der Seite niedergerissen und gepfeffert worden. Das war alles.“

Es gibt ein Video von der pyrotechnisch unterstützten Schlacht. Von weitem sieht es aus wie der Angriff der Rebellenallianz auf den Todesstern, von nahem sieht man Volker S., der die Arme hebt. Unklar ist, ob er dies tut, um zu deeskalieren oder eine Respektschelle vorzubereiten. Klar ist: Ein Boxer, der auf diese Weise die Arme hebt, steht kurz vor dem Knockout.

Der Polizist, der S. damals niedergerungen hat – „mit einem Clinch, einer Festnahmetechnik im Nackenbereich“ – will nicht ausschließen, dass dieser möglicherweise ein Signal des Friedens aussenden wollte. „Es sah aber aus wie eine Kampfhaltung.“ Allerdings habe sich S. nach der Festnahme „recht kooperativ gezeigt“. Man habe sich auch ganz friedlich und „offen unterhalten“. Über was, will die Richterin wissen. „Über Fußball“, antwortet der Polizist.

Angesichts des unklaren Videobeweises wird das Verfahren eingestellt, S. muss 350 Euro an die Krebshilfe zahlen.

Aber was immer er auch getan haben mag, er tat es aus Liebe. Warum der denn zu Fußballspielen gehe, will die Richterin wissen. Da muss er nicht lange überlegen: „Weil ich die Eintracht liebe! Seit meinem elften Lebensjahr.“ Und selbst wenn er den Landfrieden gebrochen haben sollte, hat der Kopf von Gonçalo Mendes Paciência ihn in der vierten Minute der Nachspielzeit wieder hergestellt, als er zum 2:2-Endstand einlochte.