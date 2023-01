Frankfurter „Dönaladn“ durch Tiktok überregional bekannt: „Die Kundschaft hat sich mehr als verdoppelt“

Von: Kathrin Rosendorff

Teilen

Der „Dönaladn“ im Frankfurter Stadtteil Bockenheim wird in den sozialen Medien rezensiert. Dadurch erlangt er überregionale Bekanntheit.

Frankfurt – Ein Tiktok-Video löst einen überregionalen Hype auf den Frankfurter „Dönaladn“ aus. Sogar aus Österreich und der Schweiz reisen Menschen nach Frankfurt, um einmal fernab der Klischees Döner wie den Bestseller namens „Döna Delphia“ in Bockenheim zu probieren.

Schon mittags an einem Donnerstag füllen sich die Tische. An den Wochenenden stehen die Kund:innen bis zu 40 Minuten im und vor dem kleinen Dönerladen in Bockenheim. Manche sitzen trotz der niedrigen Temperaturen fröhlich draußen an den Tischen und essen. Sogar aus Österreich und der Schweiz reisen Menschen nach Frankfurt, um einmal fernab der Klischees Döner wie den Bestseller namens „Döna Delphia“ zu probieren.

„Dönaladn“ in Frankfurt: Dönerladen erfährt überregionalen Hype nach Tiktok-Video

Bereits nach der Eröffnung im Mai vorigen Jahres, sei es gut gelaufen, sagt Ömer Gülec, der Geschäftsführer des „Dönaladn“ auf der Leipziger Straße. Aber als vor wenigen Wochen die Frankfurter Foodbloggerin Awesta.yz auf Tiktok und Instagram ein Video über die Spezialitäten postet, löst das einen überregionalen Hype aus. „Die Kundschaft hat sich mehr als verdoppelt“, sagt der 34-Jährige. „Unser Laden ist nicht nur deutschlandweit, sondern auch im deutschsprachigen Ausland bekannt.“ Das Video, in dem Awesta in die unterschiedlichen Döner beißt, wurde schon mehr als zwei Millionen Mal angesehen.

Döna Delphi ist eine Neu-Interpretation des berühmten Philly Cheesesteak Sandwichs: Das Brioche-Brötchen wird mit Trüffelmajo bestrichen, das Dönerfleisch wird auf der Grillplatte mit roten Zwiebeln und Gouda gebraten, hinzu kommen eine Chilicheese-Soße und ein paar Blätter Lollo-Salat. Der Döner kostet 8,50 Euro, das Fleisch ist halal. „Statt 30 Sekunden wie beim normalen Döner dauert die Vorbereitung drei bis fünf Minuten“, erzählt Gülec. Neben den Döna Delphi gibt es auch den Döner Börga: Statt dem Burger-Patty wird dieser eben mit Dönerfleisch gefüllt , den Döna Dilla, die schärfste Döner-Interpretation mit Tortilla, Jalapeños und Zwiebeln und den Döna Toast, also Döner auf Toast. Als vegetarische Alternative gibt es eine Gemüsetasche.

Family Business: Azad, Murat und Geschäftsführer Ömer Gülec (v. li.) © Peter Jülich

Dönerladen aus Frankfurt „Heutzutage ist Tiktok nicht mehr wegzudenken“

Immer mehr Foodblogger:innen, aber auch Gäste machen gerne Videos, die Gülec in den Instagramstorys von Dönaladn Frankfurt teilt. Wie viel Geld hat er für das Video der Foodbloggerin bezahlt? „Sie hat uns angefragt, ob sie hier ein Video drehen darf. Geld war dabei nie ein Thema, aber ich wäre auch bereit gewesen, dafür zu bezahlen. Denn heutzutage ist Tiktok nicht mehr wegzudenken. Mit dem Video haben wir eine krasse Reichweite bekommen.“ Kaum hätten sie die Ladentür zum ersten Mal geöffnet, seien sie bereits von Foodblogger:innen angesprochen worden. „Aber wir wollten, dass erst die Qualität stimmt und alles mit den Lieferanten reibungslos läuft, bevor wir die breite Masse ansprechen.“

Zum Konzept gehörten nicht nur die Dönerspezialitäten: „Wir wollen einen Vibe erschaffen, und dazu gehört es, nahbar zu sein: Kunden werden geduzt. Wir sind mit ihnen auf der Bro-Basis.“ Der Laden sei ein Ort, an dem sich Menschen aus den unterschiedlichsten Welten träfen. „Von der Julia bis zur Ayse. Von Rechtsanwälten bis zu U-Bahn-Fahrern. Darauf bin ich stolz.“ Der Frankfurter Dönaladn ist ein Franchise-Unternehmen.

Idee hinter „Dönaladn“ in Frankfurt stammt aus dem Ruhrpott

Ende 2019 lebte der in Bayern geborene und im Westerwald aufgewachsene Gülec kurz im Ruhrpott. Dort entdeckte er in Mülheim an der Ruhr den allerersten Dönaladn. „Der Geschmack hat mich umgehauen“, erzählt er. „Ich bin mit dem Gründer ins Gespräch gekommen, und ich habe ihm gesagt: Das Konzept, also diese Mischung aus Dönerkultur gecrosst mit westlicher Fastfood-Kultur, muss auch nach Frankfurt.“ Er selbst kommt nicht aus der Gastronomie, sondern arbeitet hauptberuflich als selbstständiger Baufinanzierer. Momentan steht er aber jeden Tag viele Stunden im Laden ,weil der Andrang so groß ist. Sein Bruder Azad ist das Gesicht des Ladens und bleibt trotz des Stresses immer entspannt. Ömer Gülec sagt: „Ich überlege, ob wir einen größeren oder einen zweiten Laden beispielsweise in Bornheim aufmachen.“

Ein Kunde aus Usingen sagt: „Ich habe ein Video auf Insta gesehen und die Bilder sahen so toll aus.“ Er bestellt sich das „Menü Anders“: Döna Delphi, dazu Fritten, Soße, Currywurst, plus Getränk (14,90 Euro). Und? „Das Fleisch ist toll gewürzt, der Käse mit dem Dönerfleisch viel ansprechender als normale Döner, eigentlich nicht vergleichbar.“ Seine Freundin, die mitisst, weil die Portion sehr üppig ist, sagt: „Wir kommen wieder.“ (Katrin Rosendorff)

Dönaladn, Leipziger Straße 3, Öffnungszeiten täglich 12 bis 22 Uhr.

Auch der Frankfurter Modeladen KEF erlebt einen Hype durch Tiktok