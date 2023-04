Veranstaltungen zur Verkehrswende in Frankfurt

Von: Florian Leclerc

Blick auf die A661, wo nach dem Ausbau mehr Verkehr erwartet wird. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Wie soll Frankfurt klimaneutral werden? Das Bündnis Verkehrswende veranstaltet dazu eine dreiteilige Reihe.

Das Bündnis Verkehrswende organisiert eine dreiteilige Diskussionsreihe zur Verkehrswende in Frankfurt. Am Dienstag, 25. April, 19 Uhr, Haus am Dom, führt Willi Loose vom Bündnis Verkehrswende zunächst in die städtische Verkehrsentwicklung ein. Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne) erläutert wie die Stadt versucht, bis 2035 klimaneutral zu werden.

An der anschließenden Diskussion nehmen auch der künftige Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne), eine Vertreterin vom Klimaentscheid Frankfurt und das Publikum teil. Der Titel der Veranstaltung lautet „Klimaneutralität und Verkehrswende in Frankfurt - ohne Tricks und doppelten Boden“.

Am Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr, diskutiert das Bündnis Verkehrswende im DGB-Haus über den Ausbau des Schienenverkehrs in der Stadt. Die Veranstaltung trägt den Titel „Der Ausbau des ÖPNV in Frankfurt ist eine Schnecke! Können wir so lange warten?“. Am Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, Haus Dornbusch, geht es dann um den geplanten Ausbau der U-Bahn-Linie U4 von Bockenheim nach Ginnheim. Diskutiert wird, ob die Verbindung über den Campus Westend verlaufen soll.

Bereits an diesem Wochenende informiert das Aktionsbündnis unmenschliche Autobahn, das Teil des Bündnisses Verkehrswende ist, über den geplanten Ausbau der A661 im Frankfurter Osten. Ein Infostand ist am morgigen Samstag, 22. April, 11 bis 15 Uhr, südlich des Bornheimer Marktes auf Höhe der Berger Straße 174.

Am Sonntag, 23. April, lädt das Aktionsbündnis zu einem Trassenspaziergang entlang der A661 ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Platz über der A661 an der Heinz-Herbert-Karry-Straße. Ziel ist der Bauwagen nahe dem Park-and-Ride-Parkhaus Borsigallee. Gegen 16 Uhr gibt es dort Kaffee und Kuchen. Die Strecke ist etwa vier Kilometer lang. Empfohlen wird festes Schuhwerk. fle