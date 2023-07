Der „Sommer am Main“ in Frankfurt hat begonnen

Von: Florian Leclerc

Teilen

Sonnenschirme am Mainkai sollen Schatten spenden. © christoph boeckheler*

Auf dem gesperrten Mainkai findet bis 20. August ein Veranstaltungsprogramm statt. Es gibt mehr Sitz- und Schattenplätze.

Gelbe Liegestühle standen schon da, als vier Stadträte am Mittwoch den „Sommer am Main“ auf dem Mainkai eröffneten, der bis 1. September für den Autoverkehr gesperrt ist. Baugerüste mit Sonnensegeln nach dem Entwurf von Darmstädter Architekturstudierenden kommen noch hinzu. Außerdem weitere Sitzmöbel und Verschattungselemente.

Denn auf dem Asphaltband am Main ist es im Sommer oft heiß, weshalb sich die Menschen, wenn man ihnen die Wahl lässt, lieber auf der nahen Wiese am Fluss niederlassen. Das hat die Umfrage zum „Sommer am Main 2022“ ergeben. Für den Mainkai wünschten sie sich mehr Sitzmöglichkeiten und schattige Plätze.

„Wie Urlaub zu Hause“

Während des Programms, das bis 20. August dauert, sollen sich die Menschen auch auf der Straße aufhalten und wohlfühlen, wie Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) hofft: „Das Konzept Sommer am Main ist wie ein Urlaub zu Hause und bietet allen Frankfurterinnen und Frankfurtern, die in den Ferien nicht wegfahren möchten, ein tolles Angebot.“

Sportvereine und Schulen, Museen und Musiker:innen sind beteiligt. Am Donnerstag, 6. Juli, wird auf dem Mainkai Tennis gespielt (16 bis 19 Uhr) und danach gejoggt (19 bis 21 Uhr). Am Freitag, 7. Juli, eröffnet das Architekturmuseum die Ausstellung „Zukunft Innenstadt“, bei der es um eine Stadt gehen soll, in der sich alle wohlfühlen.



Am Sonntag, 9. Juli, tritt die Jazz- und Chansonband „Die Schwindler“ auf (17 bis 20 Uhr). Zwischendurch kann man unter Anleitung Lindy Hop und Charleston tanzen. Auf dem Programm stehen im Laufe des Sommers noch Konzerte von ,The OhOhOhs‘, „Super Discoteca Tropical‘“ und „Crémant. Cava. Booty Bounce“.

Statt eines Streetballturniers gibt es ein offenes Basketballangebot. Der Sozialverband VdK organisiert Rollstuhl-Basketball, der SC Frankfurt 1880 gibt Rugbyunterricht, die Tanzplattform Rhein-Main Tanzstunden.

Weil sich die Menschen bei der Umfrage im vorigen Jahr auch mehr Gastronomie gewünscht haben, schenkt der Kiosk Yok Yok Getränke aus, und es gibt Streetfood zu kaufen. Eine Befragung zum „Sommer am Main 2023“ ist schon in Arbeit. Der wiederkehrende Wunsch nach einer Toilette im öffentlichen Raum wird erfüllt: Es gibt sie an der Evangelischen Akademie.

Programm: sommerammain.de