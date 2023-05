Velo Frankfurt am 20. und 21. Mai: Verkaufsmesse rund ums Fahrrad

Radfahren

Von Florian Leclerc schließen

Am Wochenende von 20. bis 21. Main kann man auf der Velo Frankfurt an der Eissporthalle Radakrobatik sehen, Fahrräder testen und Zubehör kaufen.

Freundinnen und Freunde des Fahrrads kennen sie schon. Schließlich findet die Velo Frankfurt zum siebten Mal statt. Diesmal am Himmelfahrtswochenende von 20. bis 21. Mai. Wieder in der Eissporthalle Frankfurt. Wieder mit der 400 Meter langen Teststrecke auf dem Außengelände.

Die Velo Frankfurt ist anders als die Eurobike – die internationale Leitmesse rund ums Fahrrad. Auf der Eurobike (21. bis 25. Juni) kann man sich Fahrräder und Zubehör auf dem Frankfurter Messegelände anschauen und testen. Auf der Velo Frankfurt kann man Fahrräder und Zubehör in der Eissporthalle anschauen, testen – und, falls etwas gefällt, es kaufen und mitnehmen.

60 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren mehr als hundert Marken mit den verschiedenen Produkten: E-Bikes, Pedelecs, Gravelbikes, Lastenräder, Moun-tainbikes, Liegeräder, Spezialräder, Kinderräder, Laufräder. Für Kinder ist in der Kleinen Halle eine Hindernisstrecke mit Hütchen aufgebaut. Den Pumptrack, das ist eine wellige Mountainbikestrecke, gibt es für Kinderräder, BMX und Roller auf dem Außengelände. Am Samstag von 15 bis 15.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 11.30 Uhr ist ein Laufradrennen für Kinder an der Kleinen Halle.

Die Messe Die Fahrradmesse Velo Frankfurt ist am Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr an der Eissporthalle Frankfurt am Bornheimer Hang 4. Tickets kosten acht Euro im Vorverkauf, zehn Euro an der Tageskasse (ermäßigt sechs/acht Euro). Veranstalterin ist die Mediengruppe Frankfurt, zu der auch die Frankfurter Rundschau gehört. fle Das komplette Programm und Tickets unter: velofrankfurt.com

Am Samstag und Sonntag, jeweils um 12 Uhr und um 16 Uhr, zeigt Stefan Eberharter bei einer Trial Bike Show, was er mit seinem Fahrrad draufhat. Um 14 Uhr startet am Samstag eine 25 Kilometer lange Gravelbiketour durch den Frankfurter Stadtwald. Die Radakrobatin Hannah Auth führt am Samstag um 17 Uhr ihre Tricks auf dem Fahrrad vor. Ebenfalls um 17 Uhr startet ein Lastenrad-Rennen auf der großen Teststrecke. Am Sonntag geht es von 13 bis 14 Uhr mit dem E-Bike hinauf zum Bornheimer Hang.

Erstmals präsentiert sich der Online-Fahrradgebrauchtmarkt cycle.de auf der Velo Frankfurt. Etwa 200 gebrauchte Fahrräder stehen derzeit auf der Plattform bereit. Der ADFC bietet wieder einen Fahrradcodier-Service an – Kaufbeleg und Ausweis muss man dafür mitbringen. Ein Anbieter zeigt auf der Messe, wie man mit Dieben per GPS-Tracking auf die Spur kommen kann.