Varisano-Klinikverbund in Schwierigkeiten

Von: Michael Forst, Manfred Becht

Teilen

Das neugebaute Varisano-Klinikum Frankfurt-Höchst wurde 2022 eröffnet. © Michael Schick

Main-Taunus-Kreis schießt acht Millionen Euro zu

Der Zusammenschluss der städtischen Kliniken Höchst mit den Kliniken des Main-Taunus-Kreises sollte dazu führen, dass die Krankenhäuser ohne Zuschüsse der Stadt Frankfurt und des benachbarten Landkreises geführt werden können. Daraus wird vorerst nichts: Dem Klinikverbund Varisano droht das Geld auszugehen. Der Kreistag des Main-Taunus-Kreises stimmte bereits am Montag einer vorzeitigen Auszahlung eines Verlustausgleichs zu, die Stadt Frankfurt dürfte dem in absehbarer Zeit folgen.

Die Geschäftsführung selbst warnte jetzt im Ortsbeirat 6 davor, sich über die nähere Zukunft irgendwelche Illusionen zu machen. „2023 war das bisher schwierigste Jahr für uns wie für die meisten Krankenhäuser – und 2024 wird noch härter“, erklärten die Varisano-Geschäftsführer Patrick Frey und Stefan Schad.

Der Main-Taunus-Kreistag wiederum bekräftigte zwar, zu den Kliniken zu stehen, und beschloss die Zahlung von acht Millionen Euro als Verlustausgleich einstimmig. Gleichzeitig hieß es aber, man werde sich den Veränderungen in der Krankenhauslandschaft nicht ganz verschließen können. Was das bedeutet, soll sich in wenigen Monaten zeigen. Die Varisano-Geschäftsführung wird ein Restrukturierungsgutachten in Auftrag geben, das bis Herbst Wege aus der Misere aufzeigen soll. In welche Richtung, dazu gab es kaum Hinweise. Im Main-Taunus-Kreis schließt man die Schließung oder Zusammenlegung von Abteilungen und Stationen offenbar nicht aus. Die Varisano-Kliniken Frankfurt-Main-Taunus betreiben als Verbund Krankenhäuser an den Standorten Bad Soden, Hofheim und Höchst, zudem Gesundheitsfachschulen sowie eine Seniorenresidenz in Eppstein.

Frankfurt ist mit öffentlichen Äußerungen noch nicht so weit, bestätigt aber auf Anfrage „Liquiditätsbedarfe“. Der Magistrat sei gegenwärtig intensiv mit dem Thema beschäftigt. „Es ist sein Anliegen, den Fortbestand des Klinikverbunds zu sichern“, erklärt Mark Gellert, Sprecher von Kämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne). „Über konkrete Summen können wir derzeit leider keine Auskunft geben.“

Dass der Main-Taunus-Kreis bis zu acht Millionen Euro überweist, lässt keine genaue Schlussfolgerung auf die Höhe der Frankfurter Zahlungen zu. Die Summe basiert auf den Verlusten, die Varisano-Einrichtungen im Kreis erwirtschaftet haben. Immerhin hat sich die Stadt Frankfurt nach Auskunft des Main-Taunus-Kreises bereiterklärt, ihren Beitrag zum Ausgleich der Verluste zu leisten. Dabei wird es bei den aktuellen Zuschüssen nicht bleiben – die acht Millionen Euro aus Hofheim verschaffen den Kliniken nur bis Oktober Luft.

Dass die Kliniken nicht kostendeckend arbeiten, ist schon lange klar, ein Verlust war einkalkuliert. Dabei war aber davon ausgegangen worden, dass die Patientenzahlen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie wieder erreicht würden. Das ist jedoch nicht eingetreten; die Zahlen lagen im ersten Halbjahr 2023 zehn Prozent niedriger als erwartet.

Höhere Ausgaben kamen dazu. Der Kreis erinnert an die Inflation und erwähnt besonders die steigenden Preise für Energie und Personal. Die Kliniken können nicht versuchen, dies über höhere Einnahmen auszugleichen, da die Erstattungssätze der Krankenkassen begrenzt sind.

Die schwierige Lage der Kliniklandschaft hielt Varisano-Chef Schad nicht davon ab, von dem im Februar dieses Jahres bezogenen 263 Millionen Euro teuren Neubau in der Windthorststraße zu schwärmen: „Hier in Höchst steht Europas modernstes Krankenhaus“, erklärte er im Ortsbeirat. Noch gelte es allerdings, verschiedene Kinderkrankheiten zu beheben. So müssten noch Temperatur und Lüftung im 880 Betten fassenden Gebäude richtig eingestellt werden.

In einigen Bereichen lasse der erwünschte Sogeffekt des Neubaus auf sich warten – eine Ausnahme sei die Kinderklinik, die zuletzt deutlich mehr Geburten verzeichnet habe.