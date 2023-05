Uwe Becker über Roger Waters: „Hass und Hetze gegen Israel“

Von: Georg Leppert

Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker wirft Roger Waters eine Relativierung des Holocausts vor und fordert, Auflagen für das Konzert zu verhängen.

Herr Becker, Roger Waters hat bei seiner „This is not a Drill“-Tournee bereits in Hamburg, München, Berlin und Köln gespielt. Was haben Sie von den Auftritten mitbekommen?

Ich habe viele Berichte gelesen und mir die Bilder angesehen. Es ist leider genauso gekommen, wie es zu erwarten war und wie wir es auch für sein Konzert in Frankfurt befürchten müssen. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer gekommen. Die Show besteht aus Hass und Hetze gegen Israel und der Relativierung des Holocausts. Das ist abstoßend.

Was meinen Sie konkret?

Es gibt zahlreiche antisemitische Elemente in der Show von Roger Waters. Um mal ein besonders widerwärtiges Beispiel zu nennen: Auf einem Bildschirm steht der Name Anne Frank. Daneben: „Crime: Being Jewish, Punishment: Death“. In dem Zusammenhang taucht auch der Name Shireen Abu Akleh auf …

Die Journalistin von „Al Jazeera“, die im vergangenen Jahr bei einer Schießerei im Westjordanland getötet wurde …

Genau. Bei ihr steht: „Crime: Being Palestinian, Punishment: Death“. Und das ist natürlich eine unfassbare Relativierung des Holocausts. Anne Frank wurde ermordet und steht stellvertretend für Millionen Opfer der Shoa. Das kann man bei aller Tragik nicht gleichsetzen mit einem Tod bei einer Schießerei, dessen Umstände zudem noch ungeklärt sind. Eine solche Relativierung wirft in meinen Augen auch die Frage der Strafbarkeit auf.

Auf dem Ballon in Schweineform, den Waters über das Publikum schweben lässt, war bei den vergangenen Konzerten kein Davidstern zu sehen, sondern der Name des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems. Macht das die Show erträglicher?

Nein. Der Name des Unternehmens steht stellvertretend für Israel. Und dass das Schwein mit akustischen Gewehrsalven symbolisch erschossen wird, ist der größtmögliche Ausdruck von Hass mit antisemitischer Symbolik.

Roger Waters argumentiert ja immer, er sei kein Antisemit, er kritisiere nur die Nahost-Politik Israels. Wie bewerten Sie diese Aussage?

Was ich sehe, sind zutiefst antisemitische Stereotype, Hass und Hetze gegen Israel und Holocaustrelativierung. Wie soll man jemanden bezeichnen, der Antisemitismus so verbreitet?

Zur Person Uwe Becker ist seit 2019 Antisemitismusbeauftragter der hessischen Landesregierung. Zudem ist der 53-Jährige Staatssekretär im Europaministerium. Bis 2021 war Becker vor allem in der Frankfurter Kommunalpolitik aktiv. Zuletzt hatte er das Amt des Bürgermeisters und des Kämmerers inne und war Vorsitzender der Frankfurter CDU. Bei der OB-Wahl im März scheiterte er knapp gegen Mike Josef (SPD). geo /Bild: Hoyer

Was folgt für Sie daraus für das Konzert in Frankfurt?

Die Stadt als Mehrheitsgesellschafter der Messe müsste zumindest versuchen, derartige Exzesse zu verhindern. Nötig wären Auflagen. Leider fehlen oft strafrechtliche Mittel, um Antisemitismus oder die Relativierung des Holocausts zu ahnden. Da sollte der Gesetzgeber handeln. Aber mit Auflagen, derartige Teile der Show wegzulassen, könnte die Stadt deutlich machen, dass sie Antisemitismus in ihren Gebäuden nicht duldet.

Aber Stadt und Land sind als Gesellschafter der Messe doch schon mit dem Versuch gescheitert, das Konzert verbieten zu lassen.

Ich finde es bedauerlich, dass keine weiteren Rechtsmittel eingelegt wurden. Das hätte ich mir anders gewünscht.

Was hätte das gebracht? Der Beschluss des Verwaltungsgerichts ist doch eindeutig. Und Waters behauptet nun in seinen Shows, das Gericht in Frankfurt habe festgestellt, er sei kein Antisemit.

Diese Aussage ist kompletter Unsinn. Das Gericht hat sich nicht dazu geäußert, ob Waters Antisemit ist. Es hat nur entschieden, dass seine Auftritte von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Ich halte das für falsch, deshalb wäre es lohnend gewesen, Rechtsmittel einzulegen. Was Waters dann aus einer möglichen weiteren Niederlage der Messe gemacht hätte, kann nicht der Maßstab für die Entscheidung sein. In jedem Fall wäre das Signal noch deutlicher ausgefallen: Wir wollen diesen Mann hier nicht.

Wo werden Sie am Sonntag sein?

Ich gehe um 16 Uhr zur Kundgebung vor die Festhalle.

Gehen Sie auch in die Halle, um als Antisemitismusbeauftragter das Geschehen live zu erleben?

Nein, das tue ich mir beim besten Willen nicht an.