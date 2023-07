Uwe Becker kritisiert palästinensisches Festival in Frankfurt

Von: Timur Tinç

In Frankfurt gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Demos für Palästina, die in der Kritik standen. © Michael Schick

Der Antisemitismus-Beauftragte der hessischen Landesregierung fordert ein Verbot der Veranstaltung am Samstag an der Hauptwache.

Der Verein Palästina aus Frankfurt lädt für diesen Samstag zum Fest der Kultur Palästinas an die Hauptwache ein. Von 12 Uhr an soll es palästinensische Spezialitäten und Handwerk geben sowie Ausstellungen und Informationen zu Kunst und Kultur. Aber es schwingt auch sehr viel Politik mit. „Für Palästinenser bedeutet das Leben ihrer Kultur Widerstand gegen die Besatzung“, heißt es in dem Aufruf. „Während die Besatzungsmacht ,Israel‘ das Land und Leben der Palästinenser fortwährend raubt, wird auch versucht die Geschichte ihrer Verwurzelung in Palästina vergessen zu machen“, heißt es weiter. Israel steht in Anführungszeichen.

Diese Ankündigungen haben den Antisemitismusbeauftragen der hessischen Landesregierung Uwe Becker (CDU) aufhorchen lassen. „Der im letzten Jahr gegründete Verein Palästina e.V. hat schon in seiner Satzung klar israelfeindliche Ziele und spricht dem Staat Israel das Existenzrecht ab“, sagt Becker. Auch die Nähe zu der in seinen Augen terroristischen Samidoun-Bewegung und die Unterstützung aller Formen palästinensischen Widerstands, „demaskiert den Verein als antisemitisch und nicht gewaltfrei“, sagt Becker. Die Samidoun-Bewegung setzt sich nach eigenen Angaben „für die Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer“, ein.

Becker fordert das Verbot des organisierenden Vereins und dass antisemitische Propaganda nicht auf Straßen und Plätze getragen werden soll. An die Versammlungsbehörde gerichtet sagt Becker, dass sie alles unternehmen solle, das Festival zu verbieten „oder zumindest sicherzustellen, dass keine Hetze gegen Israel stattfindet“.

Schon in der Vergangenheit hat das Ordnungsamt palästinensischen Demonstrationen immer wieder Auflagen erteilt. Zum Beispiel, dass nicht zur Vernichtung Israels aufgerufen werden darf und der öffentliche Frieden zu wahren ist. Wie die Behörde mit dem Festival verfahren will, war am Donnerstag nicht in Erfahrung zu bringen. tim