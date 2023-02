Uwe Becker im FR-Talk: „Ich möchte in Frankfurt einen neuen Stil“

Von: Sebastian Richter

Uwe Becker tritt für die CDU bei der OB-Wahl in Frankfurt an. Die FR hat ihn zum Gespräch eingeladen.

Frankfurt – Am 5. März wird in Frankfurt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau spricht der CDU-Kandidat Uwe Becker über das Bahnhofsviertel. Um die Probleme dort zu lösen, müsse sich die „Spitze der Stadt“ mehr involvieren – als Oberbürgermeister von Frankfurt würde Becker genau das tun. Das Interview in voller Länge gibt es hier. (spr/red)

Uwe Becker tritt für die CDU bei der OB-Wahl in Frankfurt an. (Archivfoto) © Hessische Staatskanzlei/dpa