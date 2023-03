Uwe Becker: „Ich stand sozusagen alleine gegen den Rest“

Von: Florian Leclerc

Teilen

Uwe Becker im Rathaus Römer. Foto: Christoph Boeckheler © christoph boeckheler*

Uwe Becker (CDU) über die Lagerbildung im Wahlkampf und das knappste Ergebnis, das es seit Einführung der Direktwahlen gab.

Am Sonntagabend hat Uwe Becker die Auszählung der Stimmen zur OB-Stichwahl in Frankfurt im Rathaus Römer verfolgt. Am Montagmorgen ist er wieder im Römer, um der Frankfurter Rundschau ein erstes Interview nach der Wahl zu geben.

Herr Becker, mit welchem Gefühl sind Sie heute Morgen aufgewacht?

Natürlich schwingt Enttäuschung mit, das Amt nicht errungen zu haben, aber gleichzeitig auch das gute Gefühl, so viele Menschen erreicht zu haben. Mit über 48 Prozent kann ich erhobenen Hauptes in den Spiegel blicken und das Ergebnis annehmen.

Zwei Monate harter Wahlkampf, was hat das mit Ihnen gemacht?

Es waren viele engagierte Monate, auch die Zeit davor, mit der Abwahl und allem, was damit zusammenhing. Das strengt natürlich körperlich an, das belastet die Familie. Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen.

Das Ergebnis war knapp – etwa 6000 Stimmen Unterschied. Wo hätten Sie diese Stimmen herholen können?

Ich mache mir darüber keine Gedanken. Durch das Engagement ist es überhaupt möglich geworden, 48 Prozent zu erreichen, ein Zuwachs von über 15 000 Stimmen im Vergleich zum ersten Wahlgang. Mehr war unter den Gegebenheiten nicht drin. Ich bin zufrieden mit der Mobilisierung der eigenen Wählerinnen und Wähler und dem Zugewinn.

Hat es Ihnen geschadet, das Volt und die Grünen im Römer die Wahl von Mike Josef empfohlen haben, und sich die FDP nicht zu einer Wahlempfehlung durchringen konnte?

Die Lagerbildung hat sicher dazu beigetragen, dass ein größerer Teil von Grünen-Wählern zu Mike Josef übergegangen ist, bei Volt kann ich es schwerer einschätzen. Ich stand sozusagen alleine gegen den Rest. Es freut mich, dass ich vor diesem Hintergrund 48 Prozent gewinnen konnte. Das drückt ein großes Maß an Vertrauen und persönlicher Wertschätzung aus.

Nargess Eskandari-Grünberg, die Frankfurter Bürgermeisterin, hat am Wahlsonntag gesagt, ohne die Grünen könne man in Frankfurt keine Wahl gewinnen. Trifft diese Aussage zu?

Mit einem Anteil von etwa 20 Prozent sind die Grünen ein Gewicht in der Stadtpolitik. Im Moment bilden sie aus meiner Sicht aber eher ein Vakuum. Es gibt zu wenig Führung im Römer. Sicherlich muss man in einer Großstadt so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich ansprechen. Man muss aber auch auf sein Profil achten.

Im Frankfurter Norden, im Westend oder in Sachsenhausen-Süd lagen sie vorne. Die Mobilisierung der eigenen Wählerschaft hat demnach gut funktioniert?

Ich glaube, ich habe die eigenen Wählerinnen und Wähler stärker als andere angesprochen und darüber hinaus weitere Menschen erreicht. 48 Prozent in einer Großstadt wie Frankfurt sind für einen CDU-Kandidaten durchaus ein Pfund.

Sie haben es versäumt, grüne Wählerinnen und Wähler massiv auf ihre Seite zu ziehen. War es ein Fehler, im Wahlkampf Stimmung zu machen gegen Radwege auf dem Oeder Weg, am Mainkai oder auf der Berliner Straße?

Nein. Man muss auch Profil zeigen. Ich bin kein Mensch, der seine Meinung nach Wahlprozenten ausrichtet, sondern ich habe eine eigene klare Haltung. Das ist doch der Grund, warum ich 48 Prozent erreicht habe. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich einen Schlingerkurs gefahren wäre. Das bin ich nicht, das ist nicht Uwe Becker. Der Wahlkampf, wie ich ihn geführt habe, war richtig. Mehr war bei der Lagerbildung nicht möglich. Es war das knappste Ergebnis, das es seit Einführung der Direktwahlen 1995 gegeben hat.

Wie geht es beruflich für Sie weiter?

Ich bin Staatssekretär für Europa in Hessen und werde in dieser Woche wieder in Brüssel sein. Ich engagiere mich für die hessischen Interessen und damit auch die Frankfurter Interessen in Europa. Das ist ein ausfüllendes Amt, und ich werde mich mit Energie dafür einsetzen.