„Riesenglück gehabt“: Baum stürzt auf Oberleitung am Bahnhof – mehrere Flüge annuliert

Unwetterbilanz Frankfurt

Das Unwetter sorgt in Frankfurt für Dauereinsätze der Feuerwehr. Am Flughafen sind die Auswirkungen ebenfalls zu spüren.

Frankfurt – Das Unwetter über Frankfurt hat die Einsatzkräfte der Stadt am Donnerstagabend (22. Juni) schwer beschäftigt. Zwar blieben die Menschen im Rhein-Main-Gebiet von größeren Schäden verschont, dennoch war die Feuerwehr Frankfurt laut eigenen Angaben auf Twitter innerhalb von kurzer Zeit an 45 Einsatzstellen gefordert. Angesichts der Vielzahl der Feuerwehreinsätze war der Notruf überlastet.

Überwiegend kam es aufgrund des Windes zu umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen. So zum Beispiel auf der A66, wo die Fahrbahn in beide Richtungen blockiert war. In Königstein seien ebenfalls Bäume umgestürzt, zudem Dächer abgedeckt und Straßen überflutet worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Mehrere Flüge am Flughafen Frankfurt annuliert

Im Frankfurter Vorort Sindlingen waren mehrere Bäume auf eine Oberleitung in Bahnhofsnähe gestürzt. Mehrere Autos wurden schwer beschädigt. „Die Leute haben ein Riesenglück gehabt“, sagte ein Feuerwehrsprecher angesichts der regelrecht platt gedrückten Fahrzeuge in einem Wohngebiet - es blieb bei Sachschaden.

Am Flughafen Frankfurt gab es Annullierungen, laut Internetseite des Airports aber hauptsächlich bei den Ankünften. „Aufgrund der Wettervorhersage für Frankfurt für den heutigen 22. Juni mit durchziehenden Gewittern hat Lufthansa bereits gestern vorsorglich hochfrequente Innerdeutsche- und Europa-Verbindungen gestrichen“, sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Weitere situative Annullierungen seien möglich und wahrscheinlich.

Viele Reisende strandeten am Abend zudem am Hauptbahnhof Frankfurt. Weil die ICE-Strecke zwischen Fulda, Kassel und Göttingen gesperrt war, endeten viele Fernverkehrszüge in Frankfurt.

Unwetter zieht in Kassel Schneise der Verwüstung durch die Stadt

Laut Polizeipräsidium Darmstadt fielen im Raum Kelsterbach nahe Frankfurt Dachziegel auf einige geparkte Autos. Auch stürzten mehrere Bäume um und es krachten Äste auf Straßen. Das Polizeipräsidium Gießen berichtete von einigen vollgelaufenen Kellern und das Polizeipräsidium Offenbach von mehreren umgefallenen Bäumen.

Besonders heftig erwischte es Nordhessen. In Kassel war nahezu die komplette Innenstadt überflutet, über 800 Notrufe gingen in der ersten Stunde nach dem Unwetter bei den Leitstellen ein. Mehrere Kitas und Schulen haben am Freitag geschlossen. (esa)

