Frankfurt-West: Raus auf die Straße und für die Menschen da sein

Von: Alexandra Flieth

Auf dem Bürgerfest in Unterliederbach haben sich Cuppens und Heinrich am Wochenende vorgestellt. © Alexandra Flieth

Nicole Cuppens und Falk Heinrich sind die neuen Schutzleute vor Ort im 17. Polizeirevier. Sie wollen Sprechstunden für die Menschen in den Stadtteilen Höchst, Unterliederbach, Sindlingen, Zeilsheim und Sossenheim anbieten.

Sie teilen sich künftig die Aufgaben als „Schutzleute vor Ort“ für die Stadtteile Höchst, Unterliederbach, Sindlingen, Zeilsheim und Sossenheim: Nicole Cuppens und Falk Heinrich. Die 42-jährige Polizeihauptkommissarin ist seit 2010 im 17. Revier in Höchst tätig. Für sie ist ihr künftiges Einsatzgebiet kein unbekanntes Terrain. Ihr 45 Jahre alter Kollege, ebenfalls Polizeihauptkommissar, ist noch bis Ende Juli Dienstgruppenleiter im 5. Revier im Ostend. Ab August wird er als Schutzmann vor Ort mit dazukommen.

„Es gibt keine Stadt in Hessen, die mehr Polizisten hat als Frankfurt“, sagt Marco Weller, Leiter des Abteilungsstabs Einsatz im Polizeipräsidium. Dennoch müsse man als Polizei auch Ansprechpartner für die Bürger:innen sein. Dazu fehle in der täglichen Arbeit der Streifenbeamtinnen und -beamten oftmals die Zeit. Die Schutzleute seien in den Quartieren unterwegs, hörten zu und arbeiteten präventiv. „Der Schutzmann vor Ort ist wichtig“, sagt auch Erik Hessenmüller, Leiter der Polizeidirektion Süd, zu der der Frankfurter Westen zählt. Man müsse Verantwortlichkeit einen Namen, ein Gesicht, eine Stimme geben. Viele Dinge könnten in Gesprächen geklärt werden, weiß er.

Die fünf Stadtteile, in denen Cuppens und Heinrich künftig Ansprechpartner:in sind, umfassen das Einsatzgebiet des 17. Polizeireviers in Höchst. Beide freuen sich auf die neue Aufgabe und möchten für die Bürger:innen da sein. „Wir wollen raus auf die Straße und mit den Menschen sprechen“, sagt Cuppens, die ab sofort als „Schutzfrau vor Ort“ ansprechbar ist. „Langfristig möchten wir in den Stadtteilen feste Sprechstunden installieren. Dafür brauchen wir aber noch Räume.“ Außerdem wolle man ein Netzwerk aufbauen.

Erste Chancen, sich mit Akteuren aus dem Stadtteil zu unterhalten, haben die beiden auf dem Bürgerfest Unterliederbach am Wochenende. Am Stand der Polizei kommen Cuppens und Heinrich schnell ins Gespräch mit Besucher:innen. Einer, der ihnen für die Sprechstunden in Unterliederbach künftig sein Büro zur Verfügung stellen will, ist Heinz Alexander, Vorsitzender des Regionalrats im Stadtteil und Seniorensicherheitsbeauftragter. Zum Bürgerfest ist auch er mit einem Stand dabei und spricht mit älteren Menschen über das richtige Verhalten am Telefon, etwa bei Schockanrufen.

Ein Thema, das künftig auch die Arbeit der Schutzleute vor Ort beschäftigen wird. Cuppens und Heinrich möchten ihre langjährigen Berufserfahrungen mit in ihre neuen Aufgaben einbringen und Vertrauen zu den Bürgerinnen und Bürgern aufbauen.

Außerhalb ihres Berufes steht für sie die Familie im Mittelpunkt. In ihrer Freizeit macht Cuppens gerne Ballett und Fitnesstraining, Heinrich interessiert sich für Geschichte und treibt Sport.

Kontakt zu den Schutzleuten vor Ort i m 17. Revier ist per E-Mail unter d417-svo.ppffm@polizei.hessen.de oder telefonisch unter 75 51 17 57 möglich.