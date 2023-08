Musik, Kleinkunst und Völlerei: So läuft der Aufbau für das Museumsuferfest

Von: George Grodensky

Teilen

Am Main ist der Aufbau für das Museumsuferfest 2023 in Frankfurt in vollem Gange. Die große Feier lädt von Freitag bis Sonntag hibb- wie dribbdebach ein.

Frankfurt – Frankfurt präsentiert sich an diesem Mittwochvormittag mal wieder als pulsierende, internationale Metropole. Staunend steht der Besucher am nördlichen Mainufer vor einem Crêpe-Stand in Form eines bestimmt fünf Meter hohen Eiffelturms, umringt von Nilgänsen, die fröhlich am Gras zupfen. Auf dem Fluss schippert derweil ein Frachtkahn unter Flagge der Niederlande vorbei. Und allenthalben sieht man Menschen bei der Arbeit. Immerhin ist gerade Aufbau für die große Feier am Wochenende, das Museumsuferfest.

Der Aufbau für das Museumsuferfest 2023 läuft seit Montag. © christoph boeckheler*

Museumsuferfest 2023 in Frankfurt vom 25. bis 27. August

So flitzt ein junger Mann im Business-Anzug auf dem E-Roller vorbei, während Security-Leute versuchen Radlerinnen und Radler zu überzeugen, doch ausnahmsweise mal eine andere Route zu wählen. Das geschieht mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg und führt zu manchem verbalen Zusammenstoß. Das Grünflächenamt kontrolliert, ob die Pavillons, Wagen und Bühnen so wenig wie möglich vom Grün ramponieren. Auf den Gleisen der Hafenbahn bauen Handwerker Podeste auf. Einfach Biergarnituren aufzustellen gehe dort nicht, da sei die Verletzungsgefahr zu groß, verraten sie.

Aufbau der Korea-Bühne. © christoph boeckheler*

Im Vorjahr hat es dort einen interessanten Zwischenfall gegeben, erinnert sich Jonas Dudda von der Firma Eventservice. Mit seinen Kollegen baut er am Nizza die Bühne für den Ehrengast Korea auf, ebenfalls auf den Gleisen der Hafenbahn. Im Vorjahr sei just alles fertig gewesen, alle Pavillons, Bühnen, Sitzgarnituren gestellt. Da habe doch noch ein Zug der Hafenbahn durchfahren müssen. Also mussten die Handwerker alles wieder abbauen. Er lacht. „Dieses Jahr ist das hoffentlich besser getaktet.“

Bühnen für Taekwondo, Flamenco und Rebenbogenfahnen beim Museumsuferfest

Der Eventservice hat auch ein paar Meter weiter die spanische Bühne errichtet. Kulturelle Unterschiede zwischen den zwei Podien gebe es nicht, versichert Dudda. Stabil stehen müssten die. Egal, ob darauf Taekwondo stattfinde oder Flamenco. Die Deko kommt ganz am Ende, sagt auch Claudia Bubenheim von Extremeties. Ihre Firma verantwortet den Regenbogenbereich an der südlichen Mainseite. Die Regenbogenfahnen lugen auch schon aus den Kisten hervor. Aber auch hier gilt: Erst müssen die Bühnen stehen, eine für Livemusik, eine für Djs. Die Beleuchtung, die Zapfanlage und der Kühlschrank müssen aufgebaut werden.

Service Offizielle Eröffnung des Museumsuferfestes ist am Freitag, 25. August, 18 Uhr, auf der Korea-Bühne, nördliches Mainufer, Höhe Nizza. Mit städtischen Honoratioren und dem Generalkonsul der Republik Korea, Kyungsok Koh, sowie dem Vizegouverneur der Provinz Jeollanamdo, Changhwan Park. Das Jeollanamdo Institute for Traditional Performing Arts führt einen traditionellen koreanischen Tanz auf. Partytime ist von Freitag, 25., 15 bis 1 Uhr, Samstag, 26., 11 bis 1 Uhr und Sonntag, 27. August, 11 Uhr bis Mitternacht. Die Frankfurter Polizei bittet darum, auf den Einsatz von Drohnen oder Flugmodellen zu verzichten. Sie will vor Ort ansprechbar sein. Mit Hilfe aus dem Ausland. Zumindest am Samstag von 12.30 bis 17.30 Uhr werden im Rahmen eines internationalen Austauschs 14 Polizistinnen und Polizisten aus zwölf verschiedenen Nationen die Frankfurter Streifenteams begleiten – in landestypischen Uniformen. Noch humorvoller geht es vor dem Caricatura-Museum auf dem Weckmarkt zu. Dort lockt nun bereits das elfte Festival der Komik. Den Auftakt macht am Freitag, ab 20 Uhr, der unverwüstliche „Fil“ aus Berlin. Am Samstag ist ab 20 Uhr „Sondermann-Gala“ mit Gästen aus dem Titanic-Dunstkreis. Natürlich ist das Museum selbst auch geöffnet, so wie 26 weitere. Den Museums-Button, der für sieben Euro Eintritt in die teilnehmenden Häuser ermöglicht, gibt es in den Museen sowie in den Tourist Informationen Römer und Hauptbahnhof. Kinder bis 6 Jahren frei. sky Mehr Programm und Info unter www.museumsuferfest.de. Auch für Kinder gibt es einige schöne Programmpunkte.

Auch die unzähligen Leuchten der Lichterketten, die sich am Mainufer von Laternenmast zu Laternenmast spannen, wirken ein klein wenig aufgeregt. Wie viele es genau sind, vermag nicht einmal die städtische Tourismus und Congress GmbH zu sagen. Dabei weiß Veranstaltungsleiter Christian Müller sonst fast alles zum Fest. Etwa, dass die Lichterketten neu sind und deutlich weniger Strom verbrauchen als die alten Exemplare. Oder dass zwischen 300 und 400 Menschen mit dem Aufbau befasst sind. Manch Unwägbarkeiten gebe es aber immer, sagt Müller, eine „gewisse Unschärfe“. Wie viele Raketen beim Feuerwerk aufsteigen werden. Oder wie das Wetter wird. Beim Apfelweinfestival musste jüngst ein Veranstaltungstag wegen des vielen Regens ausfallen.

Die Poller stehen bereit. © christoph boeckheler*

„Mit so etwas rechnen wir immer“, sagt Müller. Er sei froh, dass die Stadt überhaupt wieder Feste feiern könne. Nicht so wie in der Corona-Zeit. Die liegt gar nicht mal so lange zurück. Noch im Vorjahr, beim ersten Museumsuferfest nach der Pandemie, sei er bis zur letzten Sekunde angespannt gewesen, ob ihm nicht doch noch eine Inzidenz einen Strich durch die Rechnung macht. Da sei der aktuelle Aufbau viel entspannter, wenn auch anstrengend. „Wir müssen uns dieses Jahr vieles neu erarbeiten“, sagt Müller. Manche Dienstleister seien neu auf dem Markt, andere dafür verschwunden. Jammern möchte er aber nicht, sagt er.

Schweißtreibender Aufbau für das Museumsuferfest 2023

Das sagt auch Markus Diestelkamp und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Heiß sei es aber, sagt er. Dann dirigiert er sein Team, wie die Wagen am besten zu stehen haben. Für den Sportkreis bewirtet er die Bühne am Holbeinsteg bereits seit zehn Jahren. Spießbraten mit Kartoffelsalat soll es geben. Für vegetarische Gäste Folienkartoffeln.

Viel Muskelkraft kommt zum Einsatz. © christoph boeckheler*

Seit 31 Jahren ist die Firma Possmann auf dem Museumsuferfest präsent. Erstmals organisiert Max Moritz Eventcatering den Possmann-Stand. Moritz rückt persönlich die Saftpresse zurecht. An allen drei Festtagen werden die Possmänner damit vor den Augen und Nasen der Kundschaft frischen Süßen zubereiten. Das erste Mal auf dem Fest ist der Mann, der sehr versonnen an seinem Stand nahe des Nizzas steht und aufs Wasser blickt. „Die Lage ist toll“, sagt er. Anbieten werde er Wildbratwurst. Selbst geschossen. (George Grodensky)

Alle Infos zum Museumsuferfest 2023 in Frankfurt von Anfahrt bis Feuerwerk gibt es hier.