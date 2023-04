Umzug für die Frankfurter Riesennuss

Von: Thomas Stillbauer

Da fährt das Ding. Transport im Tropicarium. © Johannes Braun/Palmengarten

Der Palmengarten hat eine seiner größten Attraktionen verpflanzt – die Seychellenpalme. Sie wurde zu groß. Ihre Samen sind einzigartig auf der Welt.

Einen alten Baum verpflanze man nicht, sagt der Volksmund. Aber der Volksmund ist ja selbst alt, und als er das sagte, kannte er wahrscheinlich den Palmengarten noch nicht. Der nämlich verpflanzt durchaus auch mal einen alten Baum. Oder sagen wir: einen großen. Denn sooo alt ist die Seychellenpalme noch gar nicht.

Groß ist sie trotzdem, die Palme, die in dieser Woche umzieht. Fünf Meter hoch. Und besonders ist sie. Eigentlich wächst sie nur auf den Seychelleninseln Praslin, Curieuse und Silhouette, denn sie ist eine endemische Art, das heißt, sie kommt ausschließlich in einem bestimmten Gebiet vor.

In Frankfurt gelang es dennoch schon in den 1960er Jahren, eine Seychellenpalme aus einem ihrer monumentalen Samen zu ziehen – die größten Samen im gesamten Pflanzenreich. Bis zu 25 Kilo schwer, so ein einziger Samen. Und die Frucht mit drei Samen schon mal 45 Kilo. Damals klappte es mit dem Züchten noch nicht so richtig. Später dann aber umso besser.

„Das Exemplar wurde vor 25 Jahren hier aus einem Samen gezogen“, sagt Gärtnermeister Timo Riering am Dienstag im Regenwälderhaus des Tropicariums im Palmengarten. „Seither stand es an demselben Standort.“ Bis Montag – dann kam eine Spezialfirma mit einem Bagger und wuchtete die mittlerweile etwa eine Tonne schwere Lodoicea maldivica aus der Erde im Mangrovenhaus, um sie in ihre neue Umgebung zu tragen. Warum? „Die Decke drüben war inzwischen zu niedrig. Das war nicht mehr zukunftsfähig.“

Also drauf mit der tapferen Palme und ihrem Wurzelballen auf eine Europalette. Und Abfahrt, streckenweise liegend, durch die Türen der Frankfurter feuchten Tropen hindurch. Großartig ausgebreitete Wurzeln hat die Seychellenpalme sich nicht wachsen lassen, „was unser Glück war“, sagt der Gärtnermeister. Das erleichtert die ganze Aktion. Schon am Dienstagmorgen, schneller als gedacht, steht die Palme am neuen Standort, als wäre das schon immer ihr Platz gewesen.

Ein wenig kühler als im Mangrovenhaus kann es dort werden, wegen der höheren Decke: etwa 20 Grad im Winter, 27 im Sommer. Und die Seychellennuss, wie sie auch genannt wird, mag es gern sehr warm. „Wir sind optimistisch, dass sie es schafft“, sagt Timo Riering – Erfahrungswerte gebe es für eine so spezielle Aktion allerdings nicht.

Damit es die Palme leichter hat, bekommt sie Mykorrhiza-Präparate, das stärkt die Wurzeln. Und für den Transport wurden die Blätter ein Stück zurückgeschnitten; dadurch muss Lodoicea maldivica nicht so viel Masse versorgen, was sie bei dem Umzugsstress entlastet.

15 Meter hoch ist die Decke in diesem Teil des Tropicariums. Riering: „Hier kann die Palme hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte stehen.“ Im Freiland gibt es Verwandte, die werden übrigens 24 Meter hoch. Mal sehen, wie sich die Stadtverordneten entscheiden, so zirka 2075, wenn es darum geht, das Riesengewächshaus noch riesiger zu machen. Aber was tut man nicht alles für eine so besondere Frankfurterin wie die Seychellenpalme. Und schließlich: Einen alten Baum verpflanzt man nicht.

Angekommen. Die Seychellenpalme an ihrem neuen Standort im Regenwaldhaus mit Gärtnermeister Timo Riering. © Renate Hoyer