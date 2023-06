Umgestürzter Baum legt Straßenbahnverkehr in Teilen Frankfurts lahm

Von: Florian Dörr

Ein umgestürzter Baum legte am Mittwochabend des Straßenbahnverkehr in Frankfurt-Sachsenhausen lahm. © 5vision.news

In Frankfurt-Sachsenhausen kippt ein Baum auf eine Oberleitung. Der Tramverkehr ist über Stunden gestört.

Frankfurt - Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist es am Mittwochabend (31. Mai) zu einem Zwischenfall gekommen, der den Straßenbahnverkehr auf zunächst unbestimmte Zeit zum Erliegen gebracht hatte. An der Kreuzung von Paul-Ehrlich-Straße und Vogelweidstraße war ein Baum auf die Oberleitung der Trambahn gestürzt. Die Oberleitung wurde dadurch stromlos. Im ÖPNV auf den Straßen vor Ort ging entsprechend zeitweise nichts.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr.

Baum kippt auf Oberleitung in Frankfurt: Massive Auswirkungen auf ÖPNV

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und begannen umgehend mit den Aufräumarbeiten. Mit Motorsägen wurde der Baum zerteilt und abgetragen. Parallel dazu wurden drei betroffene Straßenbahnen von den Einsatzkräften aus dem stromlosen Bereich abgeschleppt.

Nach aktuellem Stand wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Lange Aufräumarbeiten nach Unglück in Frankfurt-Sachsenhausen

Allerdings nahmen die Aufräumarbeiten einige Zeit in Anspruch. Der Straßenbahnverkehr war über mehrere Stunden massiv gestört. Betroffen waren die Linien 12, 15 und 21. Unter anderem wurde deswegen ein Schienenersatzverkehr mit Taxen zwischen Hauptbahnhof und Universitätsklinikum angefordert.

Der Fall aus Frankfurt-Sachsenhausen endete glimpflich. Dennoch wirft er Fragen auf: Wie konnte es sein, dass mitten in der Stadt ein massiver Baum umfällt? Zwar war es zeitweise recht windig, doch unwetterartige Zustände herrschten am Mittwochabend in der Main-Metropole nicht. (fd)

