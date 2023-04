Umfrage der Stadt zeigt gespaltene Meinung zur Mainkai-Sperrung

Von: Florian Leclerc

Im Sommer 2022 war der Mainkai temporär gesperrt und wurde zur bunten Veranstaltungsfläche umgestaltet. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Über die Veranstaltungsreihe „Sommer am Main“ gehen die Meinungen auseinander, wie eine Umfrage zeigt. Im Sommer 2023 ist die nächste Mainkai-Sperrung geplant.

Bürgerinnen und Bürger haben die Veranstaltungsreihe „Sommer am Main“ etwa zu gleichen Teilen positiv und negativ bewertet. Das geht aus einer Umfrage auf dem städtischen Beteiligungsportal ffm.de hervor, die der Magistrat nun veröffentlicht hat.

Knapp über die Hälfte der Teilnehmenden bewertete das Festival demnach positiv, während 48 Prozent der Veranstaltung kritisch gegenüber standen. Dabei zeigte sich ein Zusammenhang zwischen dem Besuch des Festivals und der Zufriedenheit: Während die Menschen, die gezielt den „Sommer am Main“ besucht hatten, die Veranstaltung überwiegend positiv bewerteten, standen die Teilnehmer:innen dem Event kritisch gegenüber, die die Veranstaltung nicht besucht hatten, sich aber dennoch äußern wollten.

Gut 1400 Menschen nahmen an Umfrage teil

An der Umfrage von Ende August bis Ende September 2022 nahmen gut 1400 Personen teil. Bei der Frage, wo sich die Menschen während des „Sommers am Main“ aufgehalten haben, gab den Angaben zufolge mehr als ein Viertel der Teilnehmenden die Uferpromenade an, gefolgt von der temporär umgestalteten Straße.

Bei den Teilnehmenden überwog beim Mainkai der Wunsch nach einem mittel- bis langfristig verkehrsberuhigten, wenn nicht gar autofreien Stadtraum. Die Aufenthaltsqualität sollte demnach durch mehr Begrünung und Gastronomie steigen.

Auch für die Innenstadt wünschte sich die Mehrheit eine Verkehrsberuhigung, außerdem mehr Begrünung, Sicherheit und Sauberkeit. Als beliebtestes Fortbewegungsmittel in der Innenstadt wurde das Fahrrad genannt.

Nächste Mainkai-Sperrung im Sommer 2023

Parallel zur Umfrage veröffentlichte der Magistrat auch die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung, die bereits in einer Sitzung des Verkehrsausschusses vorgestellt worden war. Während der Mainkai-Sperrung im Sommer 2022 nahm die Reisedauer am Schaumainkai demnach in den Spitzenstunden morgens von neun auf zwölf Minuten zu, abends in der Hauptverkehrszeit von acht auf neun Minuten. Die Zahl der Autos stieg von 12 000 auf 14 000 am Tag.

Mehr Verkehr gab es den Angaben zufolge auch auf der Schweizer Straße: 8000 statt 7000 Autos am Tag und sechs statt fünf Minuten Reisezeit in der Spitze. Auf der Gartenstraße waren demnach keine Auswirkungen zu spüren; auf der Berliner Straße nahm die Reisezeit abends um eine Minute zu.

Das Straßenverkehrsamt leitet daraus ab, die Umfahrungsstrecken seien gut angenommen worden, „deutliche Reisezeitveränderungen oder andere störende Phänomene“ seien nicht aufgetreten. Die Stadt wolle das Umfahrungskonzept auch bei der nächsten Mainkai-Sperrung in diesem Sommer wieder anwenden.

Die Umfahrung des Mainkais wird dabei für Kfz und Lkw separat ausgeschildert; die Informationen werden an die Navigationsdienstleistern weitergegeben.