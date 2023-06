Übungsleiterkurse „so stark nachgefragt wie noch nie“

Von: Timur Tinç

Doris Kuch von der TSV Bonames hilft beim Feldaufschwung. © Peter Jülich

Der Landessportbund Hessen verzeichnet einen Mitgliederrekord. Um mehr Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu gewinnen, wurden die Ausbildungsformate angepasst

Zum 1. Januar 2023 waren in Hessen 2,137 Millionen Menschen Mitglied in einem Sportverein. Und damit so viele wie noch nie. Gleichzeitig sind viele Vereine auf der Suche nach Übungsleiterinnen und Übungsleitern – vor allem bei Kindern. Der Landessportbund Hessen (Lsbh) hat seine Ausbildungsformate angepasst, um neue Leute zu gewinnen.

Wie hat er das getan?

Zum einen sind die Teilnahmegebühren dank Förderprogrammen des Landes Hessen reduziert worden, berichtet Frank Obst, Geschäftsbereichsleiter Schule, Bildung und Personalentwicklung beim Landessportbund. Zum anderen seien die digitalen Angebote ausgebaut worden.

Wie läuft das ab?

„Bei Wochenendveranstaltungen findet der Freitag teilweise nun online statt, damit Kurse besser mit Familie und Beruf in Einklang gebracht werden können“, sagt Obst. Schwerpunktmäßig werden die Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote aber weiterhin in Präsenz angeboten. „Unsere Evaluationen zeigen, dass Kursteilnehmer:innen ergänzende Onlineangebote wünschen, aber gerne überwiegend vor Ort sind, um sich persönlich austauschen zu können“, so Obst.

Welche Ausbildungsangebote gibt es?

Der Lsbh bietet insgesamt 24 verschiedene Lizenzausbildungen an. „Wir sind so stark nachgefragt wie noch nie“, sagt Obst. Grundsätzlich bieten sowohl der Landessportbund als auch die Sportjugend Übungsleiter:innen-Ausbildungen an. Zusätzlich gibt es bei der Sportjugend die Sportassistent:innen-Ausbildung, die sich speziell an Jugendliche richtet und ihnen den Einstieg in eine Übungsleiter:innen-Tätigkeit ermöglicht.

Was ist das Mindestalter für Übungsleiter:innen in Hessen?

Teilnehmende müssen bei der „Lizenzerteilung“ mindestens 17 Jahre alt sein. Für jüngere Interessenten besteht die Möglichkeit, eine Sportassistent:innen-Ausbildung (13 bis 16 Jahre) oder eine Jugendleiter:in-Ausbildung (ab 16 Jahren) bei der Sportjugend Hessen zu machen. Sie ist auch die Grundstufe für die DOSB-Lizenzausbildungen Übungsleiter:in Breitensport mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche.

Wie viele junge Menschen haben teilgenommen?

Im Jahr 2022 haben 132 Personen (13-16 Jahre) eine Sportassistent:innen-Ausbildung absolviert. 43 Personen unter 30 Jahren haben 2022 außerdem die Ausbildung Übungsleiter:in C Kinder/Jugendliche absolviert.

Zusammengestellt von Timur Tinç

Mitgliederentwicklung in hessischen Sportvereinen © FR-Grafik