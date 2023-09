Übernachtungsstätte im Ostpark ausgezeichnet

Von: Steven Micksch

Die Notunterkunft für Obdachlose im Ostpark hat den mangelhaften Vorgängerbau ersetzt. © Michael Schick

Das hessische Finanzministerium lobt das Gebäude für Obdachlose im.

Die Übernachtungsstätte für obdachlose Menschen im Ostpark ist in der Kategorie „Soziale Infrastrukturen“ mit der Auszeichnung Vorbildliche Bauten im Land Hessen prämiert worden. Der Staatspreis für Architektur und Städtebau wird seit 1954 vergeben und zählt zu den traditionsreichsten Architekturpreisen in Deutschland, teilt das Hessische Finanzministerium mit, das den Preis gemeinsam mit der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen auslobt.

Finanzminister Michael Boddenberg enthüllte am Dienstag am Gebäude im Ostpark die Preisträger-Plakette. Er erklärte, dass die Übernachtungsstätte unter den Konzepten des Staatspreises besonders hervorstach. „Denn hier an der Stelle, wo in früheren Jahren in der Not erst Zelte und später Container aufgestellt waren, ist nach einem Gestaltungsprozess mit vielen beteiligten Akteuren ein Bauwerk entstanden, das den speziellen Anforderungen der Nutzung passgenau und geschickt gerecht wird.“ Auch die obdachlosen Menschen wurden angehört und ihren Bedürfnissen Rechnung getragen. Die Übernachtungsstätte sei aber kein Zweckbau, sondern ein echter Hingucker, so der Minister.

Christine Heinrichs, stellvertretende Geschäftsführerin des Frankfurter Vereins, der die Übernachtungsstätte betreibt, sagte: „Wertschätzung ist für Menschen in Not – und das sind obdachlose Menschen – besonders bedeutsam. Deshalb sind wir der Stadt und der Stadtgesellschaft dankbar, dass sie einen so besonderen Ort für Menschen ermöglicht hat, die meist am Rande der Gesellschaft und ohne jede Wertschätzung leben.“

Die Einrichtung am südlichen Ende des Ostparks, zwischen Riedgraben und Bahntrasse, wurde 2017 eröffnet. Vier Jahre dauerte der Bau nach den Plänen des Architekturbüros hks Architekten aus Erfurt. Im Vorgängerbau war 2009 Investigativreporter Günter Wallraff verdeckt unterwegs gewesen und hatte die Zustände beklagt.