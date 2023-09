Goethe-Uni Frankfurt überarbeitet die Vergabe von Studienplätzen in der Medizin überarbeitet

Von: George Grodensky

Blick auf die Uni-Klinik in Niederrad. © Renate Hoyer

Anpassungen nach Vorjahres-Schlamassel.

Die Frankfurt Goethe-Universität hat nach eigenen Angaben den Prozess zur Vergabe von Studienplätzen in der Medizin analysiert und angepasst. Auf dass sich das Schlamassel aus dem Vorjahr bloß nicht wiederholen möge. Da hatte die Uni zu vielen Studierenden eine Zusage gegeben, die sie später widerrufen musste.

Der Vergabeprozess ist komplex. Die Zulassung läuft über die zentrale Vermittlungsstelle der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund – in mehreren Auswahlrunden. Die Goethe-Uni hatte aus Versehen zu viele freie Plätze gemeldet. Dadurch waren 282 Studienbewerber zu viel in Frankfurt zugelassen worden.

Viele davon hatten sich bereits auf Wohnungssuche begeben oder Jobs gekündigt, kurzum, die Lebensplanung auf das künftige Studium ausgerichtet. Die folgende Rolle rückwärts beschäftigte die Goethe-Uni darum dann noch über Monate.

Und nicht nur halfen Hochschulen deutschlandweit mit den Kultusministerien der Länder und der Zulassungs-Stiftung, um möglichst viele der Betroffenen noch unter zu bekommen. Bis in den Oktober hinein. Die Goethe-Uni nahm selbst weit über die normale Kapazität Studierende auf. Aber nicht alle kamen in Frankfurt unter, und nicht alle bei Humanmedizin.

Nun habe ein international tätiges und auf Bildungsmanagement fokussiertes Beratungsunternehmen mit besonderer Expertise für Digitales und Prozessanalyse von Hochschulen geholfen, die Prozesse zu optimieren, informiert die Pressestelle der Goethe-Universität. Konkret seien Schnittstellen reduziert sowie eindeutige Freigaberegeln umgesetzt worden. Auch werde konsequent das Mehraugenprinzip im Freigabeverfahren angewendet.

Stark zusammenrücken müssen die Studierenden am Fachbereich Medizin in Frankfurt nicht, an dem im vergangenen Jahr dann doch mehr Menschen angefangen haben zu studieren als gedacht. Zumindest meldet die Hochschule für die Humanmedizin genau so viele freie Plätze wie im Vorjahr, 381. Also tatsächliche Plätze, die besetzt werden können. Dazu noch 44 Plätze in der Zahnmedizin.