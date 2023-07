Tunnelsperrung in Frankfurt: Länger unterwegs als sonst

Von: Florian Leclerc

Der Ersatzbus für die U5 hält am C&A nahe der Konstablerwache. Michael Schick © Michael Schick

Die Fahrgäste in Frankfurt müssen sich an die Sperrung des S- und U-Bahn-Tunnels erst noch gewöhnen.

Die Fahrgäste in Frankfurt mussten sich am ersten Wochentag der Tunnelsperrung auf längere Fahrtwege einstellen. Bis Sonntag, 3. September, fahren keine S-Bahnen zwischen Ostendstraße und Louisa – betroffen sind die Linien S3 bis S6.

Ebenfalls bis 3. September fährt die U5 nur zwischen Hauptfriedhof und Preungesheim. Vom 29. bis 31. August, 3 Uhr, fährt sie wegen Straßenarbeiten nur zwischen Marbachweg/Sozialzentrum und Preungesheim. Die U4 fährt während der kompletten Sommerferien nicht.

Viel los im S-Bahntunnel

„Schrecklich“, meint eine Frau, die am Montagvormittag an der Straßenbahnhaltestelle Juliusstraße wartet. „Die U4 ist die Bahn, mit der ich am häufigsten fahre.“ Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hat zwar eine Straßenbahn-Sonderlinie mit der Nummer 10 bereitgestellt, die braucht aber mehr als eine halbe Stunde von Bockenheim ins Nordend, weil sie durch die halbe Stadt bummelt.

In der U-Bahn-Station Bockenheimer Warte versperren Gitter den Weg zum Bahnsteig der U4. Fahrgäste geben einander Tipps, wie sie nun zum Hauptbahnhof kommen. Etwa mit der Straßenbahn-Sonderlinie 10 und der S16, die auch genutzt werden. Dass es wegen der Ferien weniger Schülerverkehr gebe und die Züge nicht so voll seien, lässt sich am Vormittag so allgemein nicht feststellen. Es sind viele junge Menschen unterwegs. Offensichtlich wollen auch sie in der Ferien irgendwohin.

Ersatzverkehr Als Ersatz für die U4 fährt die Straßenbahn-Sonderlinie 10 von Ginnheim über Bockenheim, den Hauptbahnhof, die Altstadt, die Konstablerwache, Bornheim Mitte, Eissporthalle bis zur Hugo-Junkers-Straße. Ersatzbusse für die U5 fahren von der Konstablerwache am C&A zum Marbachweg/Sozialzentrum. Die S-Bahnen S1/S2, S8/S9 und die U-Bahn-Linien U1-3, U8 sowie U6 und U7 fahren regulär. Bis und ab Louisa fahren die Straßenbahnlinien 17/18. Fahrplan: rmv.de fle

Wie Pro-Bahn Hessen erwartet hat, wollen besonders viele Menschen mit der S-Bahn durch den Citytunnel zwischen Hauptbahnhof und Konstablerwache. Die S-Bahn ist so voll, dass die Türen sich zunächst nicht schließen wollen. Und als der Zug dann anfährt, hält sich eine Gruppe stehender Kita-Kinder mit den Händen am Rücken des Vordermanns fest, damit sie nicht durch die Bahn kullern.

An der Konstablerwache steigen die allermeisten aus. Vor dem dortigen C&A hält ein Ersatzbus für die Linie U5, die bis Hauptfriedhof ausfällt. Diesen Bus müssen Menschen, die an der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Konstablerwache warten, aber erst mal erreichen. Auch Ältere sputen sich.

Am Hauptfriedhof erzählt eine Frau, sie habe eine Stunde gebraucht, um mit Fahrrad, U-Bahn und Ersatzbus von Hausen zum Friedhof zu kommen, viel länger als sonst. Nach Bockenheim zurück fährt sie mit dem 32er-Bus, den sie normalerweise nicht nutzt. Die Sperrung bedeutet für Fahrgäste auch eine Umgewöhnung.