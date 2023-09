Tumulte im Waldstadion beim Spiel der Eintracht gegen Köln

Von: Georg Leppert

Nachdem ihr Team in Führung gegangen war, brannten die Kölner Fans im Gästeblock Pyrotechnik ab. © dpa

Nach einem Polizeieinsatz mit Pfefferspray und Schlagstöcke erhebt die Kölner Fanszene Vorwürfe. Die Polizei weist die Kritik zurück.

Emotional ging es zu – erst im Fanblock, dann in den sozialen Medien. Ein Einsatz der Frankfurter Polizei bei der Partie der Eintracht gegen den 1. FC Köln am Sonntag sorgt für heftige Diskussion.

Das Spiel, das schließlich 1:1 endete, lief bereits, als die Polizei in der Ostkurve gegen Kölner Fans einschritt. Den Anlass teilte die Behörde auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit: „An einem der Zugänge in den Gästeblock griffen Fans die Ordner an und drängten diese zurück“, heißt es da. Und weiter: „Unsere Einsatzkräfte schritten ein und ergriffen geeignete Maßnahmen, um den Zugang wieder zu ordnen.“

Fans berichten von Verletzten

Wie geeignet diese Maßnahmen tatsächlich waren, ist indes äußerst umstritten. Fans berichten, die Polizei habe wahllos Pfefferspray im Block eingesetzt. Getroffen wurden davon offenbar längst nicht nur die Anhänger aus der Ultra-Szene, die sich zuvor eine Auseinandersetzung mit dem Ordnungsdienst geliefert hatten. Auch Unbeteiligte wurden anscheinend von dem Reizmittel verletzt. Im Internet kursiert ein Foto eines Beamten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, der unbedrängt Pfefferspray abschießt.

Zugleich soll die Polizei Schlagstöcke eingesetzt haben, beklagt die Fanhilfe Köln: „Dabei stürzten unter anderem Fans die Treppe des Gästeblocks hinunter. Infolgedessen kam es zu mehreren verletzten Personen.“ Die Fanhilfe spricht von einem überzogenen Polizeieinsatz und bittet Betroffene, sich bei ihr zu melden.

In den sozialen Medien ist die Wut auf die Polizei groß. Gerade auf X hagelt es Beleidigungen gegen die eingesetzten Beamt:innen. Auch die aktive Fanszene der Eintracht bekam den Vorfall im Stadion mit und reagierte mit Beschimpfungen der Polizei.

Polizei befürchtete Platzsturm

Polizeisprecher Thomas Hollerbach schilderte den Einsatz auf FR-Anfrage. Die Partie sei wegen der Feindschaft von Kölner und Frankfurter Fans als Risikospiel eingestuft worden. Zwischen 200 und 300 „Problemfans“ hätten sich bereits am Vormittag in der Frankfurter Innenstadt aufgehalten. Die Taktik der Polizei habe vorgesehen, diese mit Bussen rechtzeitig zu Spielbeginn ins Stadion zu bringen. Die Fans hätten das abgelehnt, so Hollerbach.

Die Kölner hätten sich stattdessen für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln entschieden, erklärte der Polizeisprecher. Um Zusammenstöße mit Frankfurter Fans zu verhindern, sei das aber erst kurz vor Anpfiff möglich gewesen. Mehrfach seien die Fans darauf hingewiesen worden, dass sie womöglich nicht rechtzeitig zum Spiel kämen.

Genau das passierte dann auch. Nach Darstellung der Polizei machten die Fans an der Kontrolle vor dem Stehblock massiven Druck auf die Ordner. Um das Sicherheitspersonal zu unterstützen und einen Sturm des Blocks zu verhindern, sei die Polizei schließlich mit Schlagstöcken und Pfefferspray eingeschritten. Von Verletzten sei den Einsatzkräften nichts bekannt geworden, sagte Hollerbach.