Trambahn-Neuling in Frankfurt

Der neue T-Wagen ist geräumig und hell. © Enrico Sauda

Seit vier Monaten sind die ersten T-Wagen in Frankfurt im Einsatz.

Die Lieferung der neuen Straßenbahnwagen für Frankfurt soll bald Fahrt aufnehmen. Von Mai an würden monatlich je zwei neue T-Wagen erwartet, kündigt die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) an. Bisher sind erst zwei von ihnen im Regelbetrieb. So können Fahrgäste auf den Linien 11 und 17 mit etwas Glück in einem der neuen Exemplare von Hersteller Alstom mitfahren.

Drei Fahrzeuge wurden aus dem Werk in Barcelona bereits geliefert. Die beiden jüngsten mit den Fahrzeugnummern 305 und 307, letzteres im März in der Stadt angekommen, sind im Fahrgastbetrieb nahezu täglich auf den Linien Fechenheim-Höchst sowie Neu-Isenburg-Rebstockbad unterwegs.

Das erste Fahrzeug mit der Nummer 302 nutzt die VGF für Fahrerschulungen. Es ist der Prototyp, mit dem die Verkehrsgesellschaft die Zulassung absolvierte. Er geht im Anschluss an die Schulungen zurück ins Werk, um alle während der Testphase aufgetretenen Mängel zu beseitigen sowie gewünschte Anpassungen vorzunehmen. Bei allen folgenden Fahrzeugen sind diese Änderungen schon werksseitig umgesetzt.

Seit vier Monaten rollen die ersten T-Wagen durch die Stadt – und zwar prinzipiell zuverlässig, erklärt VGF-Sprecherin Karola Brack. „Wir hatten bisher einige kleinere technische Mängel und einen ersten Unfallschaden.“ Unter anderem war ein Fahrzeug mit einem Batteriedefekt in der Hamburger Allee liegengeblieben und musste von der Feuerwehr weggeschleppt werden. Den Unfallschaden habe die VGF, wie üblich, selbst beseitigt, die technisch bedingten Störungen würden von den Alstom-Mitarbeitern vor Ort in Frankfurt analysiert und beseitigt, erläutert Karola Brack. Auch vom Alstom-Engineering und von Komponentenlieferanten gebe es dafür Unterstützung.

Mit den von Mai an zwei Lieferungen pro Monat erscheine es realistisch, dass bis zum Sommer acht Fahrzeuge in Frankfurt seien, erklärt die VGF-Sprecherin. Dabei handelt es sich um die 30 Meter lange Version, von der die Stadt 24 Stück geordert hat. Im Oktober soll der erste 40 Meter lange T-Wagen kommen, davon sind 34 Stück bestellt. „Dieser Wagen wird von uns zunächst ausführlich getestet und könnte dann voraussichtlich ab Sommer 2024 in den Fahrgast-Einsatz gehen“, kündigt Karola Brack an.

Können in den kurzen T-Wagen bis zu 191 Fahrgäste mitfahren, passen in die langen Exemplare 248 Personen. Deshalb sollen sie auf den am stärksten frequentierten Linien eingesetzt werden: Die Linie 11 von Fechenheim bis Höchst sowie die 16 von Oberrad nach Höchst sollen von 2025 an komplett mit den 40-Meter-Wagen bedient werden. Sobald die 16 nach Höchst fährt, soll an ihrer Stelle die 21 nach Ginnheim rollen.

Für die Stadt sind die langen T-Wagen eine sehr günstige Lösung, um ohne zusätzliches Personal oder große Investitionen mehr Kapazität in den Straßenbahnen zu schaffen. So können auch die großen T-Wagen an den 30 Meter langen Bahnsteigen halten, da die Türaußenkanten nur 28 Meter auseinanderliegen. Damit der Fahrgastwechsel an der Haltestelle schneller klappt, haben die T-Wagen vier Türen; das Vorgängermodell vom Typ S weist nur drei Türen auf. Die langen T-Wagen erhalten sogar fünf Türen.

Lediglich einige wenige Bahnsteige müssen für die langen T-Wagen verlängert oder umgebaut werden, wie zuletzt am Börneplatz und an der Schießhüttenstraße in Fechenheim – und im Herbst noch an der Galluswarte. „An den relevanten Haltestellen sind teilweise Bahnsteigverlängerungen, das Verschieben vorhandener Überwege, neue Standorte für Fahrsignale und Lichtsignalanlagen und taktile Anpassungen auf den Bahnsteigen notwendig“, heißt es in einem aktuellen Bericht des Magistrats auf eine Anfrage der CDU-Römerfraktion.

Alle Umbauten kosten die Stadt und die VGF 7,6 Millionen Euro. Davon entfallen laut Magistrat 5,4 Millionen auf Haltestellen entlang der Linie 11 und 2,2 Millionen auf Stationen an der 16. Bei der Nachbestellung von 13 Fahrzeugen habe die VGF nach Preisverhandlungen 25 Prozent gespart – gegenüber den Angeboten aus den ursprünglichen Ausschreibungen.

Die T-Wagen sollen 38 R-Wagen aus den 1990er-Jahren ersetzen sowie sieben Fahrzeuge der Baureihe Pt aus den 1970ern. Letztere haben noch Trittstufen und sind nicht barrierefrei. Beide alte Baureihen haben auch keine Klimaanlage.