Tragische Überforderung

Von: Stefan Behr

Bewehrungsstrafe für Mutter und Sohn, die die Großmutter zu Tode vernachlässigten

Am Ende verurteilt die Große Strafkammer des Landgerichts Mutter und Sohn wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie Misshandlung Schutzbefohlener zu Freiheitsstrafen von zwei beziehungsweise anderthalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Die 62-Jährige muss zudem 10000 Euro an Hilfsorganisationen zahlen, ihr 26 Jahre alter Sohn 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten.

Beide hatten die Pflege der demenzkranken und bettlägerigen 94 Jahre alten Mutter der Frau, zu deren Betreuern sie das Bad Homburger Amtsgericht bestellt hatte, weitgehend eingestellt. Als die beiden im Oktober 2019 den Notruf wählten, weil sich der Zustand der alten Frau rapide verschlechterte, bot sich den Rettungskräften ein Bild des Grauens - sie sagten, es sei „das Schlimmste gewesen, was wir je erlebt haben“. Mindestens 17 Liegegeschwüre, die bereits bis auf die Knochen gegangen waren, hatten den Körper der 94-Jährigen zu einem einzigen Infektionsherd gemacht, sie starb tags darauf im Krankenhaus an multiplem Organversagen. Die Rettungskräfte berichteten, in der völlig vermüllten Wohnung habe ein grauenhafter Geruch nach Verwesung geherrscht.

Beide Angeklagten hatte in sehr emotionalen Einlassungen die Vorwürfe eingeräumt und erklärt, sie könnten es sich heute selbst nicht mehr erklären, wie es soweit habe kommen können. Tatsache ist, dass das Verhältnis des Opfers zu ihrer Tochter und ihren Enkelkindern ein sehr gutes war. Oma und Opa übernahmen die Betreuung der zwei Söhne und der Tochter der in Vollzeit arbeitenden Mutter, nachdem der Vater sich im Jahr 2000 nach 16 Ehejahren aus dem Staub gemacht hatte.

Der Großvater starb 2006. Im Jahr 2014 stürzte die Großmutter in ihrer Küche und brach sich das Bein, im Krankenhaus wurde eine beginnende Demenz diagnostiziert. 2015 starb der älteste Sohn der Angeklagten an den Folgen eines angeborenen Herzfehlers. Sie hatte ihn gegen seinen Willen ins Krankenhaus eingeliefert, was er ihr übel nahm. Als sie ihn dort ein letztes mal besuchte, redete er kein Wort mit ihr und starrte sie nur böse an - eine mögliche Erklärung, dafür, dass die Angeklagte ihre Mutter nicht früher in ein Krankenhaus hatte bringen lassen.

Als die Großmutter 2016 erneut stürzte und sich danach nicht mehr aus eigener Kraft bewegen konnte, „wollten Sie sie nicht ins Pflegeheim abschieben“, so die Vorsitzende Richterin zur Verurteilten. Pflegestufe IV, der Vollzeitjob, die Depressionen nach dem Tod ihres Sohnes, Suizidgedanken- das alles führte dazu, dass die Mutter nach eigenen Angaben „wie in einem Tunnel lebte, nur noch funktionierte“ - und bei der Pflege ihrer Mutter und der Führung des Haushalts nicht einmal das.

Zudem erkannte die Großmutter ihre Tochter nicht mehr, begegnete iht zunehmend feindselig, wehrte sich gegen körperlichen Kontakt mit Schlägen, Tritten und Bissen. Ein Teufelskreis: Durch die Gegenwehr litt die Pflege, dadurch litt der Gesundheitszustand der Bettlägerigen, und je schlimmer deren Schmerzen, desto heftiger ihre Gegenwehr.

„Sie waren eigentlich guten Willens - und haben so vieles falsch gemacht“, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Ursprünglich war Totschlag durch Unterlassen angeklagt gewesen, aber die Kammer kam zu der Überzeugung, dass beide Angeklagten den Tod der Frau weder gewollt noch in Kauf genommen hätten, Sie hätten nur nicht sehen wollen, was sie hätten sehen müssen und was - das beweisen Fotos des Opfers - schlicht unübersehbar war.

Habgier als Motiv schied völlig aus - da keine Pflegenachweise erbracht worden waren, gab es auch keine finanzielle Unterstützung. Grausamkeit oder Bösartigkeit sah die Kammer nach den Einlassungen der Angeklagten als unwahrscheinlich an. Laut Urteil war etwas anderes kausal für die Familientragödie: „völlige Überforderung im Bedürfnis, das Richtige tun zu wollen“.

Das Urteil ist rechtskräftig.