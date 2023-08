Tourismus-Boom in Frankfurt: Besucherzahlen im Juni brechen Rekorde

Mehr Übernachtungsgäste

In Frankfurt haben im Juni so viele Gäste übernachtet, wie noch nie zuvor. Das belegen neue Tourismuszahlen. Die Stadt scheint bei Tourist:innen aus dem In- und Ausland immer beliebter zu sein.

Frankfurt – Der Tourismus in Frankfurt lebt wieder auf. Für die Branche läuft der Sommer richtig gut. Nach aktuellen Zahlen der Tourismus und Congress GmbH Frankfurt am Main zufolge haben im Juni so viele Gäste wie nie zuvor in Frankfurt übernachtet. Wie die Stadt in einer Meldung mitteilt, haben die Zahlen das Vor-Pandemie-Niveau nicht nur erreicht, sondern es wurde sogar ein neuer Rekordwert aufgestellt.

Tourismus in Frankfurt: So fällt die Bilanz der Branche aus

Im Monat Juni buchten sich knapp 539.700 Gäste in Frankfurter Hotels und Herbergen ein. Das ist ein Plus von 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Großteil der Tourist:innen – über 345.000 - kamen aus Deutschland. Auch dieser Anteil ist um 9,8 Prozent gewachsen. Insgesamt blickt die Frankfurter Tourismusbranche im Juni auf 950.178 Übernachtungen - 13,8 Prozent mehr als 2022.

Auch die Gäste aus dem Ausland entdecken Frankfurt als Reiseziel wieder, über 194.000 besuchten die Stadt im Juni. Die Anzahl der ausländischen Gäste, sowie die Übernachtungen sind so um mehr als 20 Prozent gewachsen. Das sei ein bemerkenswerter Anstieg, trotzdem sei damit noch nicht das Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie erreicht, heißt es in der Meldung der Stadt.

Vor allem Tourist:innen aus Amerika besuchen Frankfurt

Mit Blick auf das erste Halbjahr 2023, wird eine Entwicklung als ganz besonders positiv gewertet. In den ersten sechs Monaten kamen im Vergleich zu 2022 knapp 949.400 Gäste (+ 63,8 Prozent) aus dem Ausland nach Frankfurt. Die Übernachtungen erreichten ein Plus von 55,6 Prozent, insgesamt stiegen sie auf über 1,8 Millionen.

Woher kommen die Tourist:innen? Amerikanische Reisende machen, wie auch in 2022, den größten Anteil der Besucher:innen aus. Die chinesischen Gäste sind da noch etwas zurückhaltender. Zwar nahmen auch hier die Übernachtungen um fast 37 Prozent zu. Mit knapp 78.800 blieben sie jedoch weit unter dem Niveau vor der Pandemie. Interessant: Den größten anteiligen Zuwachs an Übernachtungen unter ausländischen Gästen ging bisher von Tourist:innen aus Taiwan aus.

Frankfurt als Reiseziel beliebt: Mehr Tourist:innen aus Deutschland

Aber auch immer mehr Tourist:innen aus dem eigenen Land scheinen Frankfurt für sich zu entdecken. Auch hier besuchten deutlich mehr, nämlich fast 1,8 Millionen Menschen, die Metropole am Main. Das ergibt ein Plus von 41,2 Prozent. Zusammen mit den gestiegenen Übernachtungen (fast 3 Millionen, + 32,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) ergibt das einen neuen Rekord der Inlandsgäste im ersten Halbjahr eines Jahres.

Im Juni konnten Tourist:innen zwischen 283 Frankfurter Hotels und Pensionen wählen. Angeboten wurden über 63.000 Betten. Die Durchschnitts-Tourist:innen in Frankfurt verbringen hier fast zwei volle Tage. (Josefin Schröder)

