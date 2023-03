Tollkühn, diese Frankfurter Nacktmulle

Von: Thomas Stillbauer

Schönheit liegt immer im Auge der Betrachterin und des Betrachters. Familie Nacktmull. © Renate Hoyer

Der Zoo-Förderverein widmet den skurrilen Tieren einen Sonntag. Dabei kann man eine Menge lernen und gewinnen.

Wie ist eigentlich der Standpunkt des Nacktmulls zum Thema Regenwetter? Wir werden es erörtern. Aber zunächst geht es am Sonntag durch den Regen ins Grzimekhaus des Zoos, vorbei am Katzendschungel, wo gerade ein Graureiher Nerven wie Rhinozerosgitterstäbe beweist: landet im Garten des Tigers. Kann er sich erlauben, denn Tigerkerl Emas welgert sich drinnen auf dem Boden, bestaunt vom Publikum. Nebenan bei den Fossas behauptet ein Knirps, er habe „das Baby“ entdeckt. Nachwuchs bei den Fossas? Nicht ganz, wie der Papa aufklärt. Es handelt sich um eine Maus, die im Fressnapf räubert. Noch mutiger als der Reiher.

Was wollten wir noch mal? Ach so, Nacktmulle. Die wohnen im Grzimekhaus an der Stelle, wo es wieder hell wird, nachdem man sich durch die Nachttierabteilung (nicht: Nackttierabteilung) getastet hat. Familie Nacktmull befindet sich in einem der Gänge, die hinter der Glasscheibe zu sehen sind, und widmet sich der Nahrungsaufnahme. „Da ist der Papa Nacktmull“, erklärt eine Menschenmutter ihrem Kind, „da die Mama Nacktmull und da das Kind von ihnen.“ Ganz so einfach sind die Familienverhältnisse bei diesen Nagetieren nicht, aber für den Anfang kann man damit arbeiten. Eines der erwachsenen Tiere trampelt gerade auf dem Weg zu einem Stück Obst über das Kind. Zur Revanche kraxelt das Kind über den Kohlrabi fressenden Erziehungsberechtigten. Tollkühn, diese Nacktmulle.

Genau deshalb und aus vielen weiteren Gründen haben der Zoo und vor allem sein Förderverein, die „Zoo-Freunde“, ihnen ja einen ganzen Sonntag gewidmet. Am Tisch gegenüber dem Höhlensystem werden beispielsweise Porträts des Wesens fertiggestellt – gern in leuchtendem Grün. Das entspricht nicht bis ins Detail dem Original, aber, „es ist ja auch Kunst“, sagt Sarah (5), ihres Zeichens ausmalende Künstlerin.

Deutlich näher dran am lebenden Vorbild ist Christa Dittebrand vom Förderverein. Sie erschafft mit den jungen Fans täuschend echte Nacktmulle aus Verbandsmaterial, das sie mit Zwiebeln und Kaffee gefärbt hat. Hinein kommt Gewöll, die Füße entstehen aus diesen Zahnarztrollen, die man bei anderer Gelegenheit zwischen Zähne und Innenbacke gesteckt bekommt, die Zähne sind aus Papier.

Mag aber der Nacktmull Regenwetter? Nein, sagt Zoo-Freundin Petra Friedmann. „Die sind in Ostafrika beheimatet, die mögen es warm und trocken.“ Andererseits weiß man es gar nicht so genau. „Es gibt kaum Freilandforschung mit Nacktmullen“, sagt Hans-Peter Dittebrand, Biologielaborant und Zoo-Freund. Erforscht ist immerhin, dass das Anfassen eines Nacktmulls kein unüberwindbares Problem darstellt, selbst angesichts der doch beachtlichen Zähne. „Die Pfleger haben noch alle Finger“, ergänzt Sabine Binger, ebenfalls Zoo-Freundin.

Wie findet das Publikum die Nacktmulle? „Nackt“, sagt Frank van Ooyen trocken und die ganze vierköpfige Familie lacht. Am Glücksrad gewinnt derweil Lotti (3) einen Frosch und eine Schlange, weil sie (mit ein wenig Hilfe ihrer Mama) weiß, dass Nacktmulle unter der Erde leben, nicht unter Wasser.

Man lernt viel am Nacktmulltag. Auch dass die Tiere eine Königin mit Harem und Soldaten haben und dass sie zehnmal so alt werden wie Mäuse. Das könnte aber auch daran liegen, dass sie sich von den Fressnäpfen der Fossas fernhalten. In jedem Fall ist ihr Wert für die Altersforschung wohl höher einzuschätzen als ihre Ästhetik. Hans-Peter Dittebrand möchte das so nicht stehen lassen. „Ich finde sie auch schön“, sagt er. Ehrenmann.