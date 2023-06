Tödlicher Unfall in Frankfurt: „Bei Tempo 30 gibt es immer wieder Ausreißer nach oben“

Von: Florian Leclerc

Thomas Gutmann (51) ist Unternehmer in der Elektro-Metall-Branche und Vorsteher des Ortsbeirats 2. P. Jülich © Peter Jülich

Ortsvorsteher Thomas Gutmann spricht über die Siesmayerstraße im Westend, wo ein Kind bei einem tödlichen Unfall starb.

Herr Gutmann, haben Sie von dem Unfall auf der Siesmayerstraße gehört?

Ja, ich habe einen Pressebericht über den Unfall gelesen. Den Bericht des Gutachters müssen wir noch abwarten.

Wie bewerten Sie denn die Verkehrssituation auf der Siesma-yerstraße?

Im unteren Teil der Siesmayerstraße nahe der Bockenheimer Landstraße hat vor allem der Radverkehr ein Problem. An dieser Stelle fehlt eine eigene Fahrradspur für den Radverkehr; dafür setze ich mich seit längerem ein. Außerdem gibt es immer wieder Konflikte mit Pkw-Fahrenden, die noch schnell die Kreuzung aus Richtung Mendelssohnstraße überqueren wollen und dann mit teilweise deutlich mehr als 30 Stundenkilometern in die Siesmayerstraße einfahren. Im oberen Teil am Palmengarten würde ich die Situation als eher harmlos bewerten. Dass es nun ausgerechnet auf der Siesmayerstraße zu solch einem schlimmen Unfall kommt, damit hatte niemand gerechnet.

Dort gilt Tempo 30. Wird aus Ihrer Sicht genug getan, um die Geschwindigkeitsbeschränkung zu kontrollieren?

Ich wohne selbst in einer Tempo-30-Zone auf der Leipziger Straße, und natürlich gibt es immer wieder Ausreißer nach oben, wobei die Mehrheit der Autofahrerinnen und Autofahrer sich meiner Einschätzung nach an die Tempobeschränkung hält. Ich bin dafür, dass die städtische Verkehrspolizei in Tempo-30-Zonen häufiger kontrolliert. Außerdem sollte die Stadt mehr Anzeigen mit dem lachenden und traurigen Smiley aufstellen, um für zu hohes Tempo zu sensibilisieren.

Wo ist in Bockenheim und im Westend die Verkehrssituation angespannt?

Nahe dem Lessing-Gymnasium, auf der Hansaallee oder auf der Montgolfier-Allee im Rebstock gibt es punktuell immer wieder Probleme; und auch auf der Leipziger Straße würde ich mir eine Beschränkung auf Tempo 20 wünschen. Die Siesmayerstraße war bislang kein Unfallschwerpunkt.

Helfen Gehwegnasen oder Fahrradbügel, um Tempo-30-Zonen weiter zu beruhigen?

Auf jeden Fall. Der Fünf-Meter-Bereich an Kreuzungen sollte nicht zugeparkt werden können, damit Menschen im Auto, zu Fuß oder auf dem Fahrrad eine gute Übersicht über die Kreuzung haben. Die Stadt stellt die Fahrradbügel an Kreuzungen mittlerweile dankenswerterweise auf, ohne dass es einer Anregung aus dem Ortsbeirat bedarf.

Interview: Florian Leclerc