Tod auf dem Radstreifen

Von: Stefan Behr

Prozess gegen einen Taxifahrer, der sich beim Öffnen der Autotür nicht umsah

Wer in Frankfurt Rad fährt, der kennt die Situation, sie ist alltäglich: Ein unkonzentrierter Autofahrer oder eine Fahrerin öffnet die Autotür, ohne nach hinten zu gucken. Für das, was dann passiert, gibt es einen eigenen Namen: „Dooring“-Unfall. Wegen eines solchen Unfalls steht der 32 Jahre alte Taxifahrer Ismail A. am Montag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht. Am 30. August 2022 steht er mit seinem Taxi in einer Haltebucht an der Taunusanlage. Links von ihm befindet sich einer dieser als Radweg markierten Todesstreifen, rechts klopft ein Fahrgast an die Seitenscheibe. A. öffnet die Tür, um ihm beim Einladen seines Koffers zu helfen.

Die 60 Jahre alte Radfahrerin Klaudia H. rast mit knapp 30 Kilometern pro Stunde in die Tür und schlägt mit dem unbehelmten Kopf aufs Pflaster. Einen Tag darauf erliegt sie im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen. Das hohe Tempo der passionierten Radfahrerin ist mit ihrer Vergangenheit als Leistungssportlerin zu erklären: 1984 war sie als Ruderin bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles dabei.

„Es tut mit wirklich von Herzen leid, mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagt Ismail A. Es sei ja auch nicht so, assistiert sein Verteidiger, dass A. „die Tür sehenden Auges geöffnet“ habe. Er will damit sagen, dass A. selbstverständlich keinen Tatvorsatz gehabt habe.

Aber genau das ist die Anklage: Hätte A. die Tür „sehenden Auges“ - also mit Blicken in die Rückspiegel und über die Schulter - geöffnet, hätte der Unfall vermieden werden können. Zu diesem Urteil kommt jedenfalls ein Gutachter, der berechnet haben will, dass A. knapp drei Sekunden Zeit gehabt hätte, die Radlerin zu bemerken. „Man kann sagen, drei Sekunden sind relativ lang, man kann aber auch das genaue Gegenteil behaupten“, stellt der Staatsanwalt seine eigene Relativitätstheorie auf.

Anfangs behauptet A. noch, er habe sich ordnungsgemäß umgeschaut - aber offenbar „nicht gründlich genug“. Damit ist er aber bei dem Staatsanwalt an den Falschen geraten. Das sei keine geständige Einlassung, sagt der, und in diesem Falle werde man wohl noch den Gutachter als Zeugen laden und einen zweiten Verhandlungstag ansetzen müssen. Nach einem kurzen Gespräch mit seinem Verteidiger räumt A. dann sämtliche Anklagepunkte vorbehaltlos ein.

Ismail A. hat ein sauberes Führungszeugnis, und auch sein Flensburger Sündenregister ist mit drei Eintragungen - zu hohes Tempo, Handy am Steuer, Parken in zweiter Reihe - für einen Taxifahrer quasi blütenweiß, was selbst die Anklage einräumen muss, die da ganz andere Qualität und Quantität im Taxigewerbe gewohnt ist. Am Ende wird A. zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt. Verteidigung und Anklage erklären Rechtsmittelverzicht, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Ismail A. fährt immer noch Taxi, derzeit aber nur auf halber Stelle und für lächerlichen Lohn. Er will jetzt nachholen, was er bislang versäumt hat, nämlich sich bei den Hinterbliebenen des Opfers zu melden und um Verzeihung zu bitten. „Ich bin kein Mann der Wörter. Ich wusste einfach nicht, wie ich den ersten Schritt machen sollte“, erklärt A. sein bisheriges Schweigen.

Dafür hat ihn der Unfall immerhin gelehrt, in anderen Situationen jetzt den Mund aufzumachen. Wann immer einer seiner Fahrgäste die Autotür aufreiße, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, dann „brülle ich ,Vorsicht!‘ und schnauze ihn an“.