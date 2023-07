Tischlein leck mich

Von: Stefan Behr

Teilen

Amtsgerichtsprozess um ein Möbelstück, einen Rechtsanwalt und die Arbeiterwohlfahrt

Die Gebrüder Grimm berichten von einem Tisch, der sich auf Zuruf mit den erlesensten Delikatessen deckt, und einem Esel, welcher güldene Notdurft zum Wohle seines Herren verrichtet. Viele halten das für ein Märchen, aber beides gehörte bis vor kurzem zum Arbeitsalltag bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Am Montag steht der 44 Jahre alte Rechtsanwalt T. wegen Beihilfe zur Untreue vor dem Amtsgericht. T. ist auch einer der vier Angeklagten - darunter das ehemalige Führungsduo der AWO-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden, Jürgen und Hannelore Richter - , denen die Staatsanwaltschaft schweren Betrug vorwirft. Das Landgericht hatte die Anklage im März dieses Jahres zur Nachbesserung an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen und eine Konkretisierung der Tatvorwürfe verlangt. Die Nachermittlungen laufen noch. In zahllosen kleineren Prozessen aber sind bislang etliche Angeklagte wegen Kleinkorruption, meist durch Mini-Jobs ohne Gegenleistung, verurteilt worden.

Nun steht T. vor dem Amtsgericht, weil er sich im Juni 2019 von der AWO-Tochter AWO Protect, die mit der Bewachung Flüchtlingsheimen Kasse machte, einen mehr als 1500 Euro teuren Konferenzschreibtisch hatte schenken lassen.

So sei das nicht gewesen, sagt T.s Verteidiger. Sondern so: Im Sommer 2019 sei sein Mandant zutiefst traurig ob seines Konferenztisches gewesen: „veraltetes Design, zerkratzte Glasplatte“. Da habe er in den Räumen der AWO Protect das gute Stück erblickt und sich verguckt. Was so ein Tisch denn koste, habe er seinen alten Freund, den Geschäftsführer der AWO Protect, gefragt. Der habe gesagt, sein Unternehmen kriege auf die Möbel Rabatt, und den gebe er gerne weiter.

Also habe die AWO Protect den Tisch bestellt und an seine Kanzlei geliefert. Er habe ja zahlen wollen, seine Buchhalterin habe mehrfach verzweifelt nach der Rechnung gefragt, aber niemand habe Geld haben wollen. Dann sei die Buchhalterin erkrankt und er habe die Sache vergessen. Als sich später der Insolvenzverwalter der AWO bei ihm gemeldet und die Zahlung gefordert habet, habe er diese sofort und klaglos geleistet.

T., der Ende 2017 zum stellvertretenden Geschäftsführer der Frankfurter AWO ernannt worden war, schweigt im Prozess, sagt aber in seinem letzten Wort wahrheitsgemäß, er habe es finanziell nicht nötig, sich einen Tisch schenken zu lassen. Gegen einen Strafbefehl über 100 Tagessätze à 100 Euro hatte er Einspruch eingelegt.

Der Amtsrichter verurteilt ihn am Ende zu 90 Tagessätzen in gleicher Höhe. Vor allem, weil die AWO Protect damals versucht hatte, die Anwaltskanzlei nicht in Lieferschein und Rechnung auftauchen zu lassen. Und weil sie den Tisch sofort in ihrem Anlagevermögen verbucht hatte, was eine spätere Bezahlung durch T. ja ad absurdum geführt hätte.

Viel mehr als eine juristische Respektschelle ist das freilich nicht. Die Grimms berichten auch vom Knüppel aus dem Sack, einem mobilen Strafgericht, das Bösewichte vermöbelt und Mores lehrt. So etwas halten die AWO-Hauptakteure bis heute für ein Märchen.