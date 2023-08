„Sommer am Main“: Hüftsteife Frankfurter und oberflächliche Entspannung

Von: Stefan Behr

Der nördliche Mainkai bleibt für den „Sommer am Main“ in Frankfurt autofrei, aber zum Preis der Wachsamkeit – Autofrei heißt ja nicht „E-Scooter-frei“.

Frankfurt – Nach einer kurzen Pause ist er wieder da: der Sommer am Main. Na ja, zumindest der Main. Der war eigentlich auch nie weg. Auf den Main ist Verlass. Der Sommer hingegen … ach, Schwamm drüber.

Der Rhythmus, wo man mit muss, weil er nicht zu überhören ist: südamerikanische Lebensfreude am nördlichen Mainkai. © Rolf Oeser

Der Sommer am Main ist aber nicht nur utopischer Sehnsuchtsort, sondern auch so eine Art Dauerkirmes von Anfang Juli bis Mitte August. Da machen Menschen am Main, was Menschen am Main halt so machen: essen, trinken, zu laute Musik hören, Sport treiben oder dabei zugucken. Im Grunde ist der Sommer am Main vor allem ein Vehikel, um den nördlichen Mainkai für den Autoverkehr zu sperren, was man natürlich auch immer machen könnte, es aber nicht tut.

Sommer am Main am Eisernen Steg in Frankfurt – kubanische Musik

Für den Platz vor dem Eisernen Steg ist es jedenfalls ein Gewinn. Am Samstagabend bittet die Casa Cultura Cubana zum Tanz, was einige auch annehmen. Noch mehr stehen in original Frankfurter Hüftsteifigkeit drum herum. Die Musik ist sehr südamerikanisch und sehr laut.

So dicht die Menschentraube hier ist, so leer ist es am Infostand nebenan. wo die Wohnprojektgruppe „geMainsam“ fragt: „Wer will hier mit uns bauen und leben?“. Offenbar niemand. Kein Wunder bei dem Krach. Man könnte auch sagen, dass blöde Wortspiele abschreckend wirken, aber das wäre geMAIN.

Ebenso leer ist es am nahen Eisstand. Das liegt vermutlich am eher mauen Wetter. Oder daran, dass hier eine grüne, gallertartige Substanz unter dem Namen „Spaceslush“ als Eisersatzstoff verkauft wird. Wenn so der Sommer schmecken sollte, dann kann der Winter ja nahen. Immerhin gibt es dort auch „Tierbecher“. Das sind, der Name lässt es erahnen, Becher in Tierform, die es erfreulicherweise auch „ohne Füllung (7 Euro)“ gibt. Man ist versucht, die etwas schwermütig dreinblickende Verkäuferin mit der originellen Aufforderung „Gib mir Tierbecher!“ aufzuheitern, aber das könnte einen teuer zu stehen kommen (7 Euro).

Autofreier Mainkai zum „Sommer am Main“-Fest

Am Stand des „Cipher Dojo“ tanzen drei junge Männer, die offensichtlich die Cannabislegalisierung nicht hatten abwarten wollen, zu Seelenreisebegleitmusik. Die Burschen, die sich daneben ernsthaft dem Basketball widmen, scheint das in ihrem Bewegungsdrang nicht zu hindern.

Hauptsache autofrei. Alles sehr entspannt. Zumindest oberflächlich. Drei Vollidioten auf E-Scootern haben vermutlich auf Tik-Tok erfahren, dass man am schönsten durch Menschenmengen fährt, wenn man bei Vollgas tüchtig klingelt. Ein Besucher im „Mandalorian“-T-Shirt kann nur mit einem Sprung in letzter Sekunde sein nacktes Leben retten.

Der echte Mandalorian hätte das Trio jetzt mit den Worten „Das ist der Gehweg!“ von den Scootern gelasert. Aber wie das bei Mandalorianern eben so ist: Wenn man mal einen braucht, ist keiner da. Man könnte dem Gelichter auch mit einem gezielten Wurf eines ungefüllten Tierbechers Straßenverkehrsmores lehren, hat aber leider keinen zur Hand (7 Euro!).

Der Preis der Autofreiheit bleibt ewige Wachsamkeit. Aber man will sich nicht aufregen. Schwamm drüber. Und schließlich ist Sommer - Sommer am Main. Na ja, zumindest ist Main. (Stefan Behr)

