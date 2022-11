Tickets für FR Preview „She Said“ im Cinema zu gewinnen

Von: Kathrin Rosendorff

Teilen

Das Filmdrama „She Said“ der deutschen Emmy-Gewinnerin Maria Schrader erzählt die wahre Geschichte der zwei „New York Times“- Journalistinnen“, die 2017 den einst mächtigen Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein zu Fall brachten.

Standing Ovations gab es bei der Weltpremiere von Maria Schraders „She Said“ im Oktober beim New York Film Festival. Das Filmdrama der deutschen Emmy-Gewinnerin erzählt die wahre Geschichte der zwei „New York Times“-Journalistinnen, die 2017 den einst mächtigen Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein zu Fall brachten und die #MeToo-Bewegung auslösten.

Einen Tag vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland verlost die FR 100 x 2 Tickets für eine exklusive Preview am Mittwoch, 7. Dezember, um 20.15 Uhr im Cinema am Roßmarkt.

Die zweifache Oscar-Nominierte Carey Mulligan („Promising Young Woman“, „An Education“) und die Emmy-Nominierte Zoe Kazan („The Plot Against America“, „The Big Sick“) verkörpern die „New York Times“-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die für ihre Reportage den Pulitzer-Preis gewannen. Sie entlarvten Business-Meetings in Hotelzimmern als sexuelle Übergriffe und stießen auf ein Netz aus Repression, Erpressung und Angst in Hollywood.

Wer bei der Verlosung der FR Preview im Cinema mitmachen will, muss auf fr.de/gewinnspiel nur Kontaktdate und das Lösungswort „Preview“ eingeben. Einsendeschluss ist kommenden Mittwoch, 30. November. rose