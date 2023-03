Ticketrekord bei Stadionkonzerten lässt Eintracht jubeln

Von: Timur Tinç

Teilen

Ein Highlight im Jahr 2022: Der World Club Dome mit rund 50000 Festivalbesuchern. © Michael Schick

Im Jahr 2022 kamen 800 000 Menschen zu 18 Konzerten im Waldstadion. Beyoncé, Harry Styles, Depeche Mode, Guns N‘ Roses und mindestens ein NFL-Spiel sind die Top-Highlights im Jahr 2023.

Fast 120 000 Coldplay-Fans waren schon ein neuer Rekord. Dann kam Ed Sheeran in das Stadion im Stadtwald und schraubte die Bestmarke an verkauften Tickets für einen einzigen Künstler oder eine Band auf 180 000. Für das K-Pop-Festival wurden 70 000 Karten in 84 Länder verkauft.

„Wir hatten ein wahnsinniges Rekordjahr mit einer bunten Mischung von internationalen Topstars, nationalen Legenden und ganz viel Gänsehaut bei Zielgruppen jeglichen Alters“, jubelte Patrik Mayer, Geschäftsführer der Eintracht-Frankfurt-Stadion-GmbH am Donnerstag in einer Mitteilung.

Insgesamt kamen 800 000 Menschen zu 18 Konzerten. Nur ins Wembley-Stadion in London pilgerten in Europa laut der „Magna Charta“ von Pollstar mehr Menschen. Die englische Arena hat aber auch eine fast doppelt so hohe Kapazität. Je nach Bühnenaufbau passen ins Waldstadion bei Konzerten rund 40 000 Gäste. Bei Fußballspielen sind es 51 500. Nach dem Umbau, der im August abgeschlossen sein soll, sollen es 60 000 sein.

Wie viel Geld die Frankfurter Stadion-GmbH eingenommen hat, verrät sie nicht. Laut Pollstar betrug der Ticketumsatz bei den Konzerten von Coldplay und Ed Sheeran fast identische 13,7 Millionen US-Dollar – trotz fast 60 000 Zuschauer:innen Unterschied. Hinzu kamen Festivals wie der „World Club Dome“ mit rund 50 000 Besucher:innen und das Oktoberfest mit etwa 41 000 Gästen; sie dürften die Kassen ebenfalls gut gefüllt haben. Für die diesjährigen Großevents wie die Konzerte von US-Superstar Beyoncé (24. Juni), der legendären Bands Guns n‘ Roses (3. Juli) und Depeche Mode (29. Juni und 1. Juli) sowie des britischen Senkrechtstarters der vergangenen Jahre Harry Styles (5. und 6. Juli) sind die Tickets schon rar.

Den Auftakt wird Herbert Grönemeyer am 2. Juni machen. Der etablierte „World Club Dome“ findet am 9. und 11. Juni auf dem gesamten Stadiongelände statt. Das K-Pop-Festival geht am 17. und 18. Juni in die zweite Runde. Laut wird es beim Truck-Event „Monster Jam“ am 22. Juli. Das sportliche Highlight bildet im November mindestens ein American-Football-Spiel der National Football League (NFL).

Informationen und Tickets zu allen Veranstaltungen und Konzerten unter:

www.deutschebankpark.de