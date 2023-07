Tanz in den Sonnenuntergang

Von: Meike Kolodziejczyk

Elektronische Musik, Kunst, Drinks und Lichter. Tetyana Lux © Liebieghaus Skulpturensammlung/T

Elektronische Musik, Kunst, Drinks und mehr: Die Frankfurter Liebieghaus Skulpturensammlung lädt wieder ein in ihren „Secret Garden“. Zum Auftakt wird Lady Starlight erwartet.

Kunst und elektronische Musik zum Sonnenuntergang: Das ist auch in diesem Sommer das Motto der Reihe „Secret Garden“ in der Liebieghaus Skulpturensammlung am Frankfurter Mainufer. An drei Donnerstagen im Juli und August kann jeweils von 18 bis 22 Uhr unter freiem Himmel im Garten getanzt und gefeiert und im Museum die Verbindung von Kunst und Wissenschaft aus mehr als fünf Jahrtausenden entdeckt werden. Führungen mit Kurator:innen und jungen Kunstexpert:innen nehmen das Publikum mit in die Welt der noch bis 10. September laufenden Ausstellung „Maschinenraum der Götter“.

Der „Sundowner mit DJ-Sets, Kunst und Drinks“ startet morgen, 20. Juli, mit QT-XTC und einem „polyrhythmischen Set zwischen elektronischer Uptempo-Musik und Slowjams“, heißt es in der Ankündigung des Liebieghauses. Anschließend wird die international erfolgreiche US-amerikanische Live- und Performance-Künstlerin Lady Starlight in Frankfurt erwartet, um im illuminierten Geheimgarten „intensive und emotionale Techno-Sounds“ erklingen zu lassen. Die 1975 geborene New Yorkerin, die es schafft, in ihrer Musik Einflüsse aus Progressive Rock und Heavy Metal mit elektronischer Tanzmusik zu verbinden, wurde vor allem bekannt durch ihre Welttourneen und Zusammenarbeit mit Lady Gaga.

Den nächsten „Secret Garden“ am 17. August belebt die gebürtige Frankfurterin Elisa Cielo mit Deep und Vocal House sowie Minimal. Danach lässt Cihan Akar Elektronisches mit afrikanischen und orientalischen Elementen verschmelzen. Am 31. August bringt das weibliche DJ-Kollektiv GG VYBE, ebenfalls ein Frankfurter Gewächs, nicht nur Break- und Afrobeats, Baile Funk und Soulful House auf die Bühne und Tanzfläche, sondern auch die „Mission, die Clubszene zu verändern und auf aktuelle gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen“. myk

Der Eintritt zum „Secret Garden“ der Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, kostet 10, ermäßigt 8 Euro. Mehr: www.liebieghaus.de

Zum Auftakt ein großes Leuchten: Lady Starlight. Riccardo Malberti © Riccardo Malberti