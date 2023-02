Tanz den Yanki Pürsün

OB-Wahl Frankfurt

Von Thomas Stillbauer

Der OB-Kandidat von der FDP will mit einem Rap-Song ans junge Wahlvolk ran: „„Er setzt die Macht fürs Gute ein als OB Yankinobi“.

Auf seinen Wahlplakaten ist er lieber „Problemlöser statt Showmaster“. Aber ein bisschen Popstar steckt offenbar auch in ihm drin. Jedenfalls wenn man dem Song glaubt, den der Freidemokrat Yanki Pürsün gerade in den Wahlkampf gewuppt hat. „Alle Frankfurter“ heißt die Nummer, und so fängt sie auch an: „Das geht an alle Frankfurter/He is simply the right Pürsün for the job/He’s on top.“

Sie haben das Wortspiel verstanden? „Simply the right Pürsün“, also Pürsün wie englisch person – einfach die richtige Person für den Job. Also der richtige Pürsün. Und so pfiffig geht es gleich weiter. „Yanki Pürsün is my man“, rappt einer, der unter dem Alias „Parlamentspoet“ gemeinsam mit FDP-Referent Kilian Karger den Song „performt“, wie es in der sheeshen Pressemitteilung heißt. Geschrieben hat Parteifreund Nicolas Klein-Zirbes den Rap. Beziehungsweise „die Botschaften in einem mitreißenden Text verpackt“.

Pürsün, erfahren wir da zu einem einfachen Beat, ist „in diesem Business der Realste/Frischer Wind für den Römer wie die Mittelmeerbrise/Ohne Pauken und Trompeten wie im Requiem Mozarts/War er Aufklärer der Märchen rund um Peterchens Wohlfahrt/Feldmann weggeräumt“. Gerippt werden soll, wenn es nach der „right Pürsün“ geht, „nur das Glas für unseren Ebbelwoi, der aus Bembeln läuft“. Dem Mitbewerber von der SPD rappt der Parlamentspoet entgegen: „Sorry, Josef – hinterm Mic stehe ich nur, um zu rappen“ („Mic“ hier englisch gesprochen: Meik), und Obacht: „Die CDU bewirkt nur, dass die Zahl der Drogenkranken hochschießt.“ Gewagt. Das Schlussfeuerwerk der Zwei-Minuten-Nummer: „Er setzt die Macht fürs Gute ein als OB Yankinobi/Yanki Abi, Baby, international Bürgermei-Star.“

Püh. „Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich den Song anzuhören und sich von seinen eingängigen Melodien begeistern zu lassen“, etwa auf Spotify und den Social-Media-Kanälen, lässt Pürsün ausrichten. Mal sehen, ob’s wirklich an alle Frankfurter geht.