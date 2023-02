Talks zur OB-Wahl: „Wir machen einen ehrlichen Talk“

Von: Georg Leppert

Der Moderator und Medienmanager Bernd Reisig spricht im Interview über die Abende zur OB-Wahl. Zu denen laden er und die FR ein.

Die Frankfurter Rundschau und der Medienmanager und Stiftungsvorsitzende Bernd Reisig laden vom 13. Februar an zu Talkrunden mit vier Kandidat:innen der OB-Wahl ein. Mitten in den Vorbereitungen sprach die FR mit Reisig.

Herr Reisig, Sie haben…

Schon falsch. Wir beide haben uns vor ein paar Wochen entschieden, dass wir uns nach zehn Jahren intensiven Austauschs über Kommunalpolitik doch mal duzen könnten. Wenn Du mich jetzt siezt, dann ist das unehrlich, und wir wollen einen ehrlichen Talk machen.

Aber ich will an diesen Abenden alle unsere Gäste siezen. Auch diesen Bembel von der Partei „Die Partei“…

Von mir aus kannst Du auch die Wasserflasche siezen, die auf dem Tisch steht. Aber ich duze aus Prinzip die Menschen, die ich auch duze, wenn die Kamera nicht läuft.

Also so ziemlich alle. Worüber wollen wir mit den Kandidat:innen denn reden?

Fangen wir mal vorne an: Am 5. März wählt Frankfurt sein neues Stadtoberhaupt – oder wie die FR schreiben würde: seine neue Stadtoberhäupt:in.

Helau, die 90er Jahre haben angerufen, sie wollen Bernd Reisig zurück…

Jedenfalls befragen wir die Kandidatinnen und Kandidaten einzeln und wollen Persönliches und Politisches wissen.

Also fragen wir den Uwe Becker, wie er sich gefühlt hat, als er das Hochhaus heruntergelaufen ist?

Zum Beispiel.

Und den Mike Josef fragen wir, ob die Eintracht mit ihm im Sturm in die Champions League käme?

Langweilig.

Und wollen wir die Manuela Rottmann fragen, ob sie auch als Oberbürgermeisterin das R so rollen wird oder doch noch Hessisch lernt?

Von mir aus.

Und den Bembel…

Termine

Vier Abende mit Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf dem Programm. Am Montag, 13. Februar, kommt Uwe Becker (CDU). Am Dienstag, 14. Februar, ist Katharina Tanczos (Die Partei) zu Gast. Für Donnerstag, 16. Februar, hat Manuela Rottmann (Grüne) zugesagt. Am Freitag, 17. Februar, stellt sich Mike Josef (SPD) den Fragen.

Die Moderation der Talks übernehmen Bernd Reisig und jeweils ein Redakteur der FR.

Beginn ist jeweils um 19 Uhr im SAE Institute, Hanauer Landstraße 123a. Tickets gibt es für zehn Euro unter www.berndreisig.de – die Einnahmen gehen an die Bernd-Reisig-Stiftung. Die Veranstaltungen werden auch live auf www.fr.de/ob-wahl übertragen.

Wenn Sie eine Frage an eine Kandidatin oder einen Kandidaten haben, schicken Sie diese an stadtredaktion@fr.de, Betreff: OB-Talk. Eine Auswahl werden wir in dem Gespräch stellen.