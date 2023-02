Talks zur OB-Wahl in Frankfurt

Von: Georg Leppert

Der Kampf um die Amtskette hat begonnen. © FR

Die Frankfurter Rundschau und Bernd Reisig laden ins SAE Institute ein.

Nach der Diskussion ist vor der Diskussion. Kaum ist das Stadtgespräch der Frankfurter Rundschau vorbei, bitten wir einige Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Frankfurter Stadtoberhaupts schon wieder zum Gespräch. Allerdings in einem neuen Format.

Die Frankfurter Rundschau und der Medienmanager und Stiftungsgründer („Helfen helfen“) Bernd Reisig laden in der kommenden Woche zu Talkrunden. Dabei ist jeweils nur eine Kandidatin oder ein Kandidat zu Gast. Das 75-minütige Gespräch im SAE Institute in der Hanauer Landstraße 123a führen Bernd Reisig und ein Redakteur der Frankfurter Rundschau. An den Abenden soll es um politische Fragen gehen, es wird aber auch persönlich.

Am Montag, 13. Februar, ist Uwe Becker (CDU) zu Gast. Katharina Tanczos (Partei) kommt am Dienstag, 14. Februar. Sie ist das Gesicht hinter der Kunstfigur Prof. Dr. Bembel, mit der die Satirepartei Wahlkampf macht, und hatte sich in einer Abstimmung in der FR den Platz am letzten freien Abend gesichert. Manuela Rottmann (Grüne) hat für Donnerstag, 16. Februar, zugesagt. Mike Josef (SPD) kommt am Freitag, 17. Februar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. FR

Tickets gibt es für zehn Euro unter www.berndreisig.de – die Einnahmen gehen an die Bernd-Reisig-Stiftung. Die Gespräche sind auch auf www.fr.de/ob-wahl live zu sehen. Fragen an die Kandidat:innen können Sie vorab per E-Mail an stadtredaktion@fr.de stellen. Betreff: OB-Talk.

Uwe Becker kommt am Montag, 13. Februar, zur Diskussion. © Peter Jülich

Katharina Tanczos (Prof. Dr. Bembel) kommt am Dienstag, 14. Februar. © privat

Manuela Rottmann kommt am Donnerstag, 16. Februar. © Peter Jülich

Mike Josef ist am Freitag, 17. Februar, zu Gast. © Peter Jülich