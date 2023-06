Tagung an der Goethe-Uni: Über Fehler der KI

Von: George Grodensky

Auch ein bisschen interdisziplinär: Der Body of Knowledge auf dem Campus Westend besteht aus vielen kleinen Elementen, die eine Figur formen. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Das Zentrum für kritische Computerforschung der Goethe-Uni lädt zur ersten öffentlichen Veranstaltung.

Die erste Veranstaltung des frisch gegründeten „Centers for Critical Computational Studies“, neckisch C3S abgekürzt, ist ein Erfolg. Viele kluge Menschen haben am Montag interessante Dinge zum Thema Künstliche Intelligenz gesagt. Rund 100 Gäste haben gelauscht und sich eingebracht. Und in der Pause hat es Häppchen gegeben.

Das ist gar nicht so flapsig gemeint, wie es klingt. Häppchen deuten darauf hin, dass es etwas zu feiern gibt. Vor drei Jahren sei er mit dem Versprechen in seine Präsidentschaftsbewerbung gestartet, den alten Biocampus an der Siesmayerstraße zu beleben, mit einem modernen, interdisziplinär arbeitenden Forschungszentrum zu Fragen rund um die digitale Transformation der Gesellschaft, sagt Unipräses Enrico Schleiff zur Eröffnung.

Nun ist es geschafft, nach „zwei Jahren an Diskussion“, wobei die Bauarbeiten an der Institutsheimat erst im Juli beginnen. Zum Auftakt bespielt das C3S das Foyer des PA-Gebäudes der Hochschule, dem Sitz von Verwaltung und Präsidium.

Einfach zeigen, wohin die Richtung gehen könnte, ist der Subtext des Nachmittags. Zum Beispiel das Interdisziplinäre; das ist dem Chef wichtig zu betonen, dass die Forschung am Digitalen nicht in traditionellen Fachdisziplinen erfolgen könne, vielmehr gebündelt werden müsse.

Zwölf Professuren kommen

So ist es kein Wunder, dass der Sprecher des Gründungsvorstands, Christoph Burchard, Jurist ist. Seine Kollegin Franziska Matthäus beackert das Feld der Bioinformatik, dazu gesellen sich der Informatiker Ulrich Meyer und die Erziehungswissenschaftlerin Juliane Engel. In den nächsten zwei Jahren wird das Zentrum zwölf neue Professuren berufen. „Ausfinanziert“, betont Christoph Burchard. „Wir liegen keinem Fachbereich auf der Tasche.“ Das C3S sei eine einmalige Chance für die Universität und Wissenschaftsregion, freut sich Burchard. Er lade alle dazu ein, an der Gestaltung mitzuarbeiten.

Als erste Gäste haben am Montag der Soziologe Armin Nassehi von der Ludwig-Maximilians-Universität München und die Informatikerin Katharina Zweig von der TU Kaiserslautern-Landau inhaltliche Pflöcke eingeschlagen. Die Überschrift des Auftakts lautet „Just Computational?“ Das Wortspiel liegt im englischen „just“, das gleichermaßen „einfach nur“, wie „gerecht“ bedeuten kann. Also: Werden rechnergestützte Methoden lediglich angewandt, um Prozesse zu optimieren? Oder gilt es, einen grundlegenden Wandel zu begleiten und gerecht zu gestalten?

Die Referent:innen haben das wunderbar befeuert, Katharina Zweig zeigt etwa Fälle, in denen automatisierte Entscheidungssysteme falsche oder ungerechte Entscheidungen getroffen haben. Und wie es zu diesen Fehlern kam. Nassehi widmet sich der grundlegenden Frage, woher das Material kommt, das die künstlich genannte Intelligenz rekombiniert, verarbeitet, verstehbar macht? Wissenshäppchen sind das nicht mehr. Eher: Happen.