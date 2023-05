Tag des Wohnprojekts: Solidarisch leben in Frankfurt

Von: Christoph Manus

Die Gruppe „GoN Artgenossen“ würde gern am Hilgenfeld im Norden von Frankfurt gemeinsam leben. Sie stellt ihre Pläne beim Tag des offenen Wohnprojekts vor. © Rolf Oeser

Gemeinschaftliche Wohnprojekte öffnen am Samstag in Frankfurt ihre Türen oder stellen ihre Pläne vor. Die Stadt unterstützt solche Wohnformen, trotzdem haben derzeit viele Gruppen Probleme.

Die Situation für Gruppen, die in Frankfurt gemeinsam bauen und leben wollen, ist schwierig. Die Zinsen sind stark gestiegen, die Baupreise hoch, die Kosten für Grundstücke ohnehin. Gerade stand das Projekt „Kolle“, das in Griesheim solidarisch genutzten Wohnraum für 42 Menschen schafft, auf der Kippe. Mit Hilfe der Stadt, die ein zinsloses Darlehen über 750 000 Euro gewähren will, kann es jedoch wohl weitergehen.

Die Stadt Frankfurt unternimmt seit Jahren einiges, um gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnprojekte zu unterstützen. Denn diese hielten, wie etwa die Grünen im Römer jüngst lobten, nicht zuletzt die Mietpreise dauerhaft günstig, weil sie am Gemeinwohl orientiert sind statt am Profit.

Die Stadt hat einigen Gruppen Grundstücke aus ihrem Liegenschaftsfonds zur Verfügung gestellt. Zudem müssen in neuen Baugebieten Investoren 15 Prozent der Fläche für solche Projekte vorhalten. Doch auch dabei gibt es Probleme.

So erhielten etwa schon im Jahr 2019 fünf Projekte den Zuschlag, am Hilgenfeld nördlich des Frankfurter Bergs ihre Vorhaben – teils mit Hilfe der städtischen Wohnungsgesellschaft ABG – zu verwirklichen. Doch nun hat das Unternehmen den Baubeginn für das Wohngebiet verschoben, will erst kommendes Jahr loslegen.

Um solche Schwierigkeiten – vor allem aber die großen Chancen, die diese Wohnform bietet – wird es auch beim Tag des offenen Wohnprojekts geben, zu dem das Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen einlädt. Vier Gruppen, die gemeinsam wohnen wollen, und mehr als zehn, die das bereits geschafft haben, präsentieren am Samstag ihre Vorhaben oder laden ein, sich selbst ein Bild vom Zusammenleben in ihren Projekten zu machen. Das Programm beginnt um 10 Uhr auf dem Naxos-Gelände, Wittelsbacher Allee 25-29, im Ostend. Der neue Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) spricht, die dort ansässigen Projektgruppen öffnen ihre Türen. Erstmals bietet das Netzwerk auch Touren per Rad oder ÖPNV zu mehreren Wohnprojekten an.

Mehr zum Programm gibt es unter gemeinschaftliches-wohnen.de/top