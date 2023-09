Tag des offenen Denkmals: Ein besonderes Talent entdecken

Von: George Grodensky

Teilen

Wenn sie wollte, könnte die Anlage noch Wasser nach Vielbrunn pumpen. © Museumsstraße Odenwald-Bergstra

An diesem Sonntag, 10. September, werden verborgene Schätze zugänglich gemacht – und es gilt, ein Jubiläum zu feiern.

Wer Ute Naas nach einem Grund fragt, warum man den Tag des offenen Denkmals besuchen sollte, erntet einen Schwung der Begeisterung. Der Kulturmanagerin im Odenwaldkreis fällt gleich ein Füllhorn an Gründen ein. Ganz gut lassen einige davon sich am historischen Wasserwerk Vielbrunn aufzählen: Das liegt gut versteckt im „tiefen Wald“, im Ohrenbachtal unterhalb eines Wanderweges vom Weiler Bremhof zur Geyersmühle. Wer die Wanderung dorthin wagt, entdeckt ein schmuckes Jugendstil-Gebäude. „Das erwartet man da nicht unbedingt.“

Am Sonntag, 10. September, lässt sich so eine Wanderung gut unternehmen. Einfach, weil da der Tag des offenen Denkmals ist, und offen heißt, man darf rein. Was an vielen Denkmälern ja nicht immer möglich ist. Die sind womöglich in privater Hand oder eine Baustelle oder in Trägerschaft von ehrenamtlich Engagierten, die nicht immer Zeit haben, neugierige Besucherscharen herumzuführen.

Seit 1993 gibt es daher den besagten Denkmaltag, einst nur ein Anhängsel des International Heritage Day, heute längst erwachsen und selbstständig; in diesem Jahr feiert er seinen 30. Geburtstag. Der Stiftung Denkmalschutz obliegt die Koordination, eine zentrale Feier bietet sie jedes Jahr an einem anderen Ort an, diesmal in Münster in Westfalen, mit besonderer Verneigung vor dem Ehrentag 175 Jahre Westfälischer Frieden.

Bei etwas mehr als 5500 teilnehmenden Denkmälern gibt es aber auch in Hessen viel zu entdecken. Zumal es beim Denkmaltag auch nicht um die älteste, dickste oder am schönsten rekonstruierte Mauer geht. „Jedes Denkmal spricht für sich“, sagt Corinna Mühlbauer von der Stiftung Denkmalschutz. „Der Fokus liegt auf der Einzigartigkeit.“ Entsprechend ist das Motto in diesem Jahr auch „Talent Monument“. Talente, das können besonders elegante oder rustikale Mauern sein, Parkanlagen, besonders schiefe Türme, aber auch Handwerkerinnen und Handwerker, die vor Ort ihr Tun erläutern; das können Eigentümerinnen und Eigentümer sein, die begeistert von der Sanierung berichten. Oder einfach die unzähligen Ehrenamtlichen, die herumführen und Geschichte erzählen.

Vielleicht ist es dann eine begeisterte Mitarbeiterin des Odenwaldkreises. Und damit zurück zum Wasserwerk Vielbrunn: Wer genügend über den Jugendstil-Bau gestaunt hat, trifft im Innern auf ein vollständig erhaltenes Peltronrad-Pumpwerk. Das noch voll funktionsfähige „Kleinod“ hat bis 1969 Wasser in einen Hochbehälter gepumpt und damit den Höhenort Vielbrunn versorgt. Und: Braumeister Ralf Daum aus Michelstadt schenkt sein eigens für den Denkmaltag gebrautes Wasserwerkbier aus.

TIPPS ZUM TAG DES OFFENEN DENKMALS AN DIESEM SONNTAG Denkmal-Trio in Darmstadt: Mehrere Führungen bietet die Stadt Darmstadt am Sonntag im Ludwigsturm auf der Ludwigshöhe, im Spanischen Turm auf der Rosenhöhe und im Großen Haus Glückert auf der Mathildenhöhe an. Anmeldungen sind nur am Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 06151/132-937 möglich. jjo Theater Altes Hallenbad in Friedberg: „Talent Monument“ ist heuer das Motto des Denkmaltags, das wunderbar passt zum „Theater Altes Hallenbad“ in Friedberg, Haagstraße 29, wo es allerlei Talente zu bestaunen gibt. Zum einen, weil es ein buntes Kulturprogramm mit Musik, Kabarett, Comedy und Theater bietet, zum anderen, weil das 1908/1909 errichtete Gebäude an sich schon ein schmuckes Multitalent ist. Innen sind vorwiegend Jugendstilelemente zu finden, der Außenbau präsentiert sich eher barock. Am Sonntag, 10. September, werden von 10 Uhr bis 19 Uhr Führungen durch das Ensemble angeboten und der aktuelle Stand der Umbau- und Sanierungsarbeiten erläutert, die sich just im letzten Bauabschnitt befinden. In einer Ausstellung sind historische Fotos aus der Zeit um 1900 ebenso zu sehen wie Bilder vom Badebetrieb in den 1950er und 1960er Jahren sowie vom Zustand des Hauses, als der Verein „Freunde des Theaters Altes Hallenbad“ es 2007 übernahm. myk Trinkkuranlage Bad Nauheim: Noch mehr Jugendstil lässt sich im benachbarten Bad Nauheim erleben. Zusammen mit dem Sprudelhof gilt die Trinkkuranlage, Ernst-Ludwig-Ring 1, als ein bedeutendes Beispiel dieser kunstgeschichtlichen Epoche. Am Denkmaltag können Gäste von 10 bis 18 Uhr durch die geschwungenen Säulengänge wandeln, Heilwasser verköstigen und Kultur genießen. Parallel wird dort am Wochenende das Jugendstilfestival mit Tanz, Musik, Mode und einem großen Restauratoren- und Kunsthandwerkermarkt gefeiert. myk Der Steinheimer Torturm, Steinheimer Straße 41 in Seligenstadt, öffnet am Denkmaltag von 10 bis 17 Uhr, mit einer Bastelstube. Im mehr als 400 Jahre alten Torturm dürfen junge und ältere Gäste den Umgang mit dem Lötkolben, mit elektronischen Bauteilen oder mit der Morsetaste erproben. Infos gibt es zu Funk-Kommunikationstechnik und außerdem einen schönen Ausblick aus dem Turm über die Dächer der Altstadt von Seligenstadt. sky Stadtkirche Langen: Welche Talente sich im Wahrzeichen der Stadt Langen verstecken, erzählt Jutta Trintz in der Stadtkirche, Wilhelm-Leuschner-Platz 14, die am Sonntag, 10. September, ab 14 Uhr ihre Pforten öffnet. Um etwa 15 Uhr ist anlässlich des 13. Deutschen Orgeltags, der zeitgleich mit dem „Tag des offenen Denkmals“ läuft, ein Kurzkonzert mit Kantorin Elvira Schwarz an der Orgel zu erleben mit anschließender Orgelführung auf der Empore. Zudem gibt es die Möglichkeit, auf den Glockenturm zu steigen und sich die Umgebung von oben anzusehen. myk Gewächshaus von Schloss Weilburg: Einblicke in die Gewächshäuser des Weilburger Schlossgartens, Schloßplatz 3, können Besucher:innen am Denkmaltag von 11 bis 16 Uhr gewinnen. Sie sind eingeladen, die technische Einrichtung zu erkunden und Auszubildenden beim Zierpflanzengärtnern über die Schulter zu schauen. Auch der nahegelegene Stadtmauerturm, Pfarrgasse 1, ist bis 16 Uhr geöffnet. myk

„Das sind schon drei Gründe für den Besuch“, sagt Naas launig. Dazu komme noch: Fachmann Bernd Weinthäter führt auch ohne vorherige Anmeldung durchs Wasserwerk. Und: Waldbaden. Was früher einmal Spaziergang hieß, ist heute eine angesagte Form der Entspannung. „Die Wettervorhersage passt, 28 Grad, da ist der Wald genau das Richtige“, findet Naas, die auch sonst noch gerne etliche Tipps für den Denkmaltag im Odenwald gibt, für die hier aber leider kein Platz mehr ist.

Deswegen sollten die Besucherinnen und Besucher sich unbedingt die Tag-des-offenen-Denkmals-App herunterladen, empfiehlt Markus Harzenetter, Präsident der Landesdenkmalpflege in Hessen. Früher, erinnert er sich, musste man einen stolzen 600-Seiten-Reader mit sich herumschleppen, nebst Karten, um den Weg zu finden. Heute suche man sich per App kurzentschlossen einfach ein paar nette Ziele in der näheren Umgebung. „Waldbaden“ sagt er nicht, denkt es aber wahrscheinlich.

Neu sind auch die flotteren Mottos, erzählt der hessische Denkmalpfleger. Früher waren das „Schloss“ oder „Park“ heute ist es eben „Talent Monument“. „Da ist die nächste Generation von Denkmalpflegern am Texten.“ Überhaupt sei Denkmalpflege in jüngerer Zeit wieder angesagt, staunt Harzenetter ein bisschen. „Mit unserer eigentlich konservativen Haltung.“ Abreißen und neu bauen ist in Verruf geraten, diese Praxis verbrauche zu viele Ressourcen. Statt dessen steht es wieder höher im Kurs, alte Bausubstanz zu bewahren. So wie es das auch bis ins 20. Jahrhundert hinein üblich gewesen sei.

Von der politischen Dimension kehrt Harzenetter dann zurück. „Nichts ist überzeugender als ein authentisches Denkmal.“ Das sehe man im Urlaub. Die Menschen sitzen nicht nur am Strand, sie schauen sich die Baudenkmäler in der Umgebung an. Wenn ihnen dann noch jemand die Geschichten dazu erzählt, ist das ein Erlebnis.

Kurpark Salzhausen. © Moon3