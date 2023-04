Tag der Arbeit in Frankfurt: Demo für Solidarität

Von: Christoph Manus

Mehrere Tausend Menschen kamen im vergangenen Jahr zur Mai-Kundgebung auf dem Römerberg in Frankfurt. © Monika Müller

Der Frankfurter DGB ruft zum 1. Mai wieder zu seiner traditionellen Kundgebung auf. Auch ein linksradikaler Protestzug ist geplant. Der steht unter dem Motto „Zeit sich zu wehren!“.

Mehrere Tausend Menschen dürften am 1. Mai bei zwei Demonstrationen zum Tag der Arbeit durch die Frankfurter Innenstadt ziehen. Der traditionelle Demonstrationszug des DGB Frankfurt, der diesmal unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ steht, beginnt um 10.30 Uhr an der Hauptwache und führt zum Römerberg.

Hauptredner der dortigen Abschlusskundgebung wird der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke sein. Angekündigt sind zudem Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne), der designierte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der Frankfurter DGB-Chef Philipp Jacks und eine Aktion der Verdi-Jugend.

„Revolutionäre“ 1.-Mai-Demo durch die Frankfurter Innenstadt geplant

Wie in den vergangenen Jahren rufen zudem linksradikale Gruppen zu einer „revolutionären“ 1.-Mai-Demonstration auf. Diese steht unter dem Motto „Zeit sich zu wehren! Zusammen kämpfen gegen Krieg, Krise, Kapitalismus“. Sie soll um 18 Uhr am Willy-Brandt-Platz beginnen. „Lasst uns 365 Tage im Jahr für eine Gesellschaft kämpfen, in der Krieg, Ausbeutung, Umweltzerstörung und Patriarchat der Vergangenheit angehören“, heißt es in einem Aufruf.

Vor zwei Jahren war eine „revolutionäre“ 1.-Mai-Demo unter dem Motto „Tag der Wut“ eskaliert. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden, einige davon schwer. Im vergangenen Jahr kam es dagegen bei einer Demonstration „gegen Krieg und Kapitalismus“ nur zu kleineren Zwischenfällen.