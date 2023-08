Syna investiert eine Milliarde in ihre Netze

Von: Holger Vonhof

Die Energie- und Verkehrswende macht den Umbau der Versorgungsinfrastruktur nötig.

Der Netzbetreiber Syna will in den kommenden Jahren eine Milliarde Euro in die Infrastruktur investieren. Z um einen steige die Zahl der „Einspeiser“ enorm, etwa durch private Photovoltaikanlagen. Zum anderen bedinge die Konzentration von Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet einen Umbau der Stromnetze. Das sagt Andreas Berg, technischer Geschäftsführer der Syna, Netztochter des Regionalversorgers Süwag.

In fünf Jahren wolle die Syna in ihre Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze rund eine Milliarde Euro investieren. Die Rede ist von etwa 200 Millionen pro Jahr. Die komplette Stromnetz-Infrastruktur befinde sich im Umbau.

Die Syna mit Hauptsitz in Höchst betreibt etwa 29 800 Kilometer in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Die Investitionen sind unumgänglich, denn die Zeiten, in denen Strom in einem Großkraftwerk produziert und über bundesweite „Stromautobahnen“ der großen Übertragungsnetzbetreiber zu den Regionalversorgern transportiert wurde, sind vorbei.

Bis 2030 rechnet die Syna mit etwa 3,2 Gigawatt Einspeisung aus regionalen Photovoltaikanlagen – das ist etwa das 3,6-Fache des derzeitigen Wertes. Dazu kommen bis 2030 etwa 0,4 Gigawatt zusätzlicher Strom aus Windkraft. Auf Verbraucherseite rechnen die Syna-Geschäftsführer mit rund 174 000 neuen Ladepunkten und etwa 80 000 Wärmepumpen. Das sind neunmal so viele Ladepunkte wie bisher und 3,7-mal so viele Wärmepumpen.

„Die Netze, die wir in der Vergangenheit betrieben haben, reichen dafür nicht mehr“, sagt Andreas Berg; sichere Netze seien das „Rückgrat der Energiewende“.

Im Kleinen habe die Syna deswegen bereits den Anschluss neuer „Einspeiser“ digitalisiert: Wer sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen lässt, kann seine Anlage nun online anmelden und bekommt die Genehmigung zum Betrieb in der Regel innerhalb eines Tages.

Eine besondere Herausforderung des Rhein-Main-Gebiets seien die vielen Rechenzentren, die rund um den globalen Internetknoten Frankfurt entstehen und deren Stromverbrauch immens ist.

„Wir haben Verträge mit Rechenzentrums-Betreibern geschlossen in der Größenordnung von 1500 Megawatt“, sagt Berg. „Das ist der doppelte Lastbedarf von ganz Frankfurt. Da reicht es nicht, ein neues Kabel zu ziehen“, sagt Andreas Berg und greift das Bild von der „Stromautobahn“ auf: „Wir brauchen jetzt weitere Autobahnabfahrten.“ Wie etwa die Umspannanlage im Krifteler Läusgrund: Die mit 380 Kilovolt über die Freileitungen transportierte Energie wird in der Anlage heruntertransformiert und anschließend über das 110-Kilovolt-Netz regional verteilt. Ähnliche Anlagen gibt es in Schwanheim und Kelsterbach.

„Wir brauchen drei weitere, nämlich bei Hofheim, Oberursel und Eschborn“, sagt Berg – bis zum Ende des Jahrzehnts. Großer Bedarf bestünde auch im Frankfurter Osten. Rund 35 Prozent des Hochspannungsnetzes im Rhein-Main-Gebiet müssten umgebaut und verstärkt werden. Das seien etwa 170 Kilometer. Dabei würden bestehende Trassen erweitert und neue Masten gesetzt.