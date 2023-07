Sympathie für Bockenheimer Dondorfgebäude

Von: Boris Schlepper

Seit dem 24. Juni ist die ehemalige Druckerei Dondorf in der Bockenheimer Sophienstraße besetzt. © Michael Schick

Einstige Druckerei in Bockenheim soll erhalten bleiben. Wachsende Unterstützung.

Die Unterstützung für den Erhalt der ehemaligen Dondorf Druckerei in Bockenheim reißt nicht ab. Mehrere Bürger und Bürgerinnen sprachen sich in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats 2 am Montagabend dafür aus, dass das historische Ensemble an der Sophienstraße doch nicht abgerissen wird. Das Stadtteilgremium, das sich bereits im Mai mehrheitlich gegen den Abbruch ausgesprochen hatte, lehnte einen Antrag der CDU ab, das derzeit besetzte Areal bald zu räumen.

Seit dem 24. Juni ist das Gebäude besetzt. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen es erhalten und als selbstverwaltetes Kulturzentrum nutzen. Die Goethe-Uni hatte die Besetzer:innen am Montag erneut aufgefordert, die einstige Druckerei zu verlassen. Sie soll künftig als neuer Standort des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik (MPIEA) genutzt werden. Dieses sieht einen Abbruch als unumgänglich an. Um das Gebäude oder nur Teile zu erhalten, wie ursprünglich angekündigt, seien zusätzliche Kosten nötig.

Für den Erhalt sprach sich am Montag etwa die Initiative Dondorf Druckerei aus, die über eine Online-Petition in etwa zwei Wochen mehr als 1700 Stimmen gesammelt hat. Darunter seien viele namhafte Personen, wie die Leiter des Architektur- und des Historischen Museums sowie der Bund der Architekten vertreten, sagte Cordula Kähler. „Wir brauchen ein Umdenken, dass man historische Gebäude nicht einfach abreißt.“ Orte wie die Druckerei dürften nicht „weggewischt“ werden, als hätte es sie nie gegeben, ergänzte Marcel Hett, der das Druckwasserwerk im Westhafen saniert hat.

„Bautechnisch“ sei das Haus ein „strotzgesundes Gebäude“ und erhaltenswert, so Hett. Obwohl es jahrelang den Vibrationen von Druckmaschinen ausgesetzt gewesen sei, habe es „keine Risse“. Die in einem Gutachten für den Erhalt angeführten Mehrkosten kämen dadurch zustande, dass das Gebäude komplett entkernt werden solle. Das sei für die erforderliche Barrierefreiheit aber gar nicht nötig.

Langfristig koste der geplante Abriss klimatechnisch viel mehr, sagte eine Frau, die ein neues Gutachten zum Zustand des Gebäudes forderte. Auch gebe es in Frankfurt großen Bedarf an Orten für Kultur, sagte eine Studentin der Kunstpädagogik. Dieser könne im Druckereigebäude geschaffen werden. Schon jetzt werde das Haus entsprechend genutzt.

Die CDU im Ortsbeirat wollte den Magistrat mit ihrem Antrag auffordern, in Abstimmung mit dem Land Hessen als Eigentümer der Druckerei und dem MPIEA alle Schritte zu unternehmen, um die baldige Umsetzung des Vorhabens zu unterstützen. Das Gebäude sei nicht denkmalgeschützt und wirtschaftlich nicht zu erhalten, so Antragstellerin Birgit Weckler. Auch gebe es klare Rechtsverhältnisse, über die sich die Besetzer:innen hinwegsetzten. Das dürfe nicht einfach hingenommen werden.

Außer der CDU stimmte keine Fraktion im Ortsbeirat für den Antrag. Die Besetzung zeige, dass es ein besonderes Interesse für die Dondorf Druckerei gebe, sagte SPD-Chef Martin Völker. Auch habe sie das vom Abriss bedrohte Gebäude wieder ins Gespräch gebracht. Das Vorgehen des MPIEA sei nicht demokratisch gewesen. Die Besetzung fordere jetzt die Beteiligung ein, sagte Altaira Caldarella (Ökolinx). Goethe-Uni und das Land hätten „verantwortungslos“ gehandelt, dass sie das Gebäude über Jahre vernachlässigten, sagte Tim Hoppe (SPD).