Studierendenwerk Frankfurt feiert 100-jähriges Bestehen

Von: George Grodensky

Teilen

33 Mensen, Cafeterien und Cafés betreibt das Studierendenwerk Frankfurt. Seit Herbst 2022 auch die Cafeteria „Hoagascht“ auf dem Campus Westend der Goethe-Uni. © Studierendenwerk Frankfurt

Zum Fest gibt es eine kulinarische reise in die Vergangenheit, mit Toast Hawaii und Fischstäbchen. Fürs Wintersemester ist eine Ausstellung im Foyer des IG-Farbenhauses geplant.

Es gibt Gerichte, die man eigentlich schon erfolgreich verdrängt hat. Toast Hawaii zum Beispiel, eine grässliche Kombination aus Toast, Schinken, Ananas aus der Dose und und Käse. Die zeitgemäße Variante wäre, den Schinken durch Räuchertofu zu ersetzen. So beschreibt es jedenfalls das Frankfurter Studierendenwerk. Das feiert dieser Tage seinen 100. Geburtstag. Was es wiederum verständlich werden lässt, dass der Hawaiitoast für eine Stippvisite auf den Teller zurückkehren darf. Das Studierendenwerk unternimmt nämlich zum Jubiläum kulinarische Reisen in die Vergangenheit.

Ziel des Studierendenwerks sei es, das Studium zu erleichtern, heißt es in der Festschrift. Studierenden preisgünstiges Essen zu stellen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sie in vielen Fragen zu beraten und über Studienfinanzierung, etwa mittels Bafög, anderer Darlehen oder Nothilfen zu unterstützen.

„Unsere Angebote haben sich seit 1923 verändert“, sagt Geschäftsführer Konrad Zündorf. Im Laufe der Jahrzehnte habe das Werk seine Angebote immer den jeweiligen Bedürfnissen der Studierenden angepasst. „Denn sie sind es, die studieren und Unterstützung in Anspruch nehmen.“ So gehöre inzwischen eine Psychosozialberatung zum festen Bestandteil des Angebots, ebenso die Förderung von Kinderbetreuung.

Und Toast Hawaii? Der lag nach den mageren Nachkriegsjahren mit der damals ungewöhnlichen Kombination aus süß und herzhaft voll im Trend und habe mit der Ananas und der Cocktailkirsche obendrauf einen „Hauch von Exotik“ in den Alltag gebracht. Es geht aber auch einen Tick gruseliger.

Nach dem Ersten Weltkrieg ist vitaminreiche Kost selten und Obst Mangelware. Arbeitslosigkeit, Inflation und Armut erschweren das Studium an der im Wintersemester 1914/15 eröffneten Frankfurter Universität. Essen, Kleider, Schreibzeug und Bücher sind für Studierende kaum noch erschwinglich, Wohnungen und Zimmer rar.

Dann schlägt noch die Hyperinflation durch: Im November 1923 kostet ein einziges Ei 320 Milliarden Reichsmark. In der größten Not ruft das Universitätskuratorium darum einen „Studentenhilfeverein“ ins Leben. Aus diesem geht 1948 das Studierendenwerk hervor.

1923 übernimmt besagte Studentenhilfe den Erfrischungsraum der Königlichen Universität, der seit 1915 im Hauptgebäude Jügelhaus eingerichtet war. Das erste Wohnheim für Studierende entsteht 1924 in einem ehemaligen Militärlazarett an der Ginnheimer Straße 40, Ecke Sophienstraße.

Vieles ist bei der Verpflegung improvisiert. Erst mit Unterstützung des Tübinger Studentenwerks und eines neuen Betriebsleiters kann das Angebot 1935 wirtschaftlicher gemacht werden. Ein sattes Umsatzplus bringt unter anderem ein Zigarettenautomat neben dem Eingang.

Bis zum Erlass des Reichsgesetzes 1938 ist das Studentenwerk ein eingetragener Verein. Mit Gründung des Reichsstudentenwerks werden die örtlichen Studentenwerke zu Dienststellen.

„Die Maßnahme eines totalitären Staates beendete die demokratische Entwicklung der selbstständigen Studentenwerke“, heißt es in der Chronik. Während des Krieges dürfen auch Beamte, Angestellte und Arbeiter zu einem ermäßigten Preis in der Mensa essen. Von 1942 an erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität täglich einen Teller Suppe für einen Preis von zehn Reichspfennig, die das Kuratorium übernimmt. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs kommt es zu extremen Versorgungsengpässen.

Das Geburtstagskind Das Studierendenwerk Frankfurt hat die Aufgabe, die rund 76 000 Studierenden im Rhein-Main-Gebiet wirtschaftlich, sozial, gesundheitlich, sportlich und kulturell zu fördern. Es ist zuständig für die Goethe-Universität Frankfurt, die Frankfurt University of Applied Sciences, die Hochschule Rhein-Main, die Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt, die Hochschule für Gestaltung Offenbach und die Hochschule Geisenheim. Rund 400 Beschäftigte kümmern sich, bewirtschaften 33 Mensen, Cafeterien, Cafés und Kaffeebars. Das Studierendenwerk stellt 34 Wohnheime mit rund 3320 Plätzen zur Verfügung. Außerdem berät es Studierende bei Themen wie Studienfinanzierung, psychosozialen Problemen oder Studieren mit Kind und unterstützt bei der Jobsuche. Der Hauptsitz ist im neuen Gebäude der Sprach- und Kulturwissenschaften auf dem Campus Westend der Goethe-Uni zu finden, Rostocker Straße 2. Info unter Telefon 069 / 79 83 49 06; Mail info@swffm.de oder auf der Seite www.swffm.de im Internet. Allgemeine Fragen zum Bafög klären sich womöglich mittels gebührenfreier Hotline des Bundesministeriums für Bildung und Forschung: 08 00 / 223 63 41. Zum 100. Geburtstag nimmt das Studierendenwerk seine Mensagäste mit auf eine kulinarische Reise zu beliebten Gerichten der Vergangenheit. Als nächstes stehen am Mittwoch, 21. Juni, Fischstäbchen mit Kartoffelsalat auf dem Speiseplan, auch als vegane Variante. Für das Wintersemester 2023/24 plant das Studierendenwerk eine Sonderausstellung mit „legendären Objekten“ im Foyer des IG-Farben-Hauses an der Goethe-Universität. Außerdem eine Chronik. sky

Auch in den Nachkriegsjahren bleiben Lebensmittel knapp, die Kartoffel wird zum wichtigsten Nahrungsmittel. Erst im Wirtschaftswunder ab den 1950ern geht es bergauf. „Die Deutschen essen so viel wie nie zuvor“, berichtet die Chronik. Besonders Bananen und andere Südfrüchte sind gefragt. Vorhang auf für Toast Hawaii.

In den mittlerweile drei Versorgungsbetrieben Studentenhaus, Universität, Mensa-Süd arbeiten fünf Köchinnen und zwei Köche, fünf Herdhilfen, 17 Küchenhilfen, zwölf Bedienungen, ein Metzger und ein Konditor. Sie bereiten täglich rund 2000 Essen zu, etwa ein Drittel der Studierenden ist zu Gast.

Zum Jubiläum werde es aber auch andere Aktionsgerichte geben, verspricht das Studierendenwerk. Die 60er Jahre stehen für Wandel, die Beatles, die modische und kulturelle Rebellion der Jugend. Kulinarisch spießt man damals alles auf: vom Käsewürfel bis zum Cocktailwürstchen. In der Mensa: das Schaschlik.

Die nächste Aktion, am Mittwoch, 21. Juni, widmet sich den 70er Jahren, in denen in den Supermärkten die Tiefkühlabteilungen aufkommen und mit ihnen vor allem ein Gericht: Fischstäbchen. Das Studierendenwerk bietet sie mit Umweltsiegel des Marine Stewardship Council (MSC) für nachhaltigen Fischfang an, außerdem mit Kartoffelsalat und Remouladensauce mit frischen Kräutern. Oder in einer veganen Variante.

Die 50er brachten neben Völlerei auch neue Serviceangebote. Zum Beispiel das Joblotto, bei dem Studierende Arbeitsstellen aus einem Kaugummiautomaten ziehen konnten. Ein Erfolg, so scheint’s. Denn 1953 wurde eine kostenlose Steuer- und Rechtsberatung eingerichtet. Dennoch reicht das Joblotto manchmal nicht. Darum gibt es ab dem Wintersemester 1957/58 das sogenannte Honnefer Modell, eine Förderung mittels Stipendien und Darlehen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) folgt 1971.

Psychotherapeutische Beratung bietet das Studierendenwerk seit 1969 an. Die Zahl der Ratsuchenden steigt rasch. Die Studierenden plagen Lern- und Leistungsstörungen, Denk- und Konzentrationsstörungen sowie Prüfungsängste.

Auch heute noch ist ein Studium im Rhein-Main-Gebiet kein reines Zuckerschlecken. Zu den fachlichen Belastungen gesellen sich die Fragen des täglichen Lebens. Essen, Wohnen, vielleicht sogar ein bisschen Extraverdienst, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Warum das alles?

Nun: „Unsere Gesellschaft braucht diese vielen klugen und kreativen Köpfe, die unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen mitbringen“, schreibt Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) dem Studierendenwerk zum 100. Geburtstag. Sie alle sollen Chancengerechtigkeit genießen und ihr Potenzial entfalten. „Nur so gestalten wir eine Gesellschaft, die stabil, resilient, veränderungs- und zukunftsfähig ist.“

Dazu bedarf es größerer Anstrengungen der öffentlichen Hand. Also mehr Wohnheime. Darauf weist Konrad Zündorf jedes Semester aufs Neue hin. „Hervorragende Hochschulen ziehen immer mehr Studierende nach Frankfurt“, seufzt er. Aus dem In- und Ausland. Bezahlbare Zimmer oder Wohnungen zu finden, werde aber immer schwieriger. Studierende zahlten in Frankfurt mehr als 400 Euro und damit mindestens 50 Euro mehr Miete pro Monat als im Bundesschnitt.

Die Versorgung mit Wohnheimplätzen liege dagegen unter dem Schnitt: Nur rund 8,5 Prozent der Studierenden hätten einen Platz in öffentlich geförderten Wohnheimen. Bundesweit sind es rund 9,5 Prozent.

Im November 1929 eröffnete das Studierendenwerk seine erste eigene Mensa: die „Mensa academica“. © Universitätsarchiv